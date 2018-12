Genetic Immunity octroie une licence pour l'utilisation de sa technologie de vaccin thérapeutique contre le VIH à JSC Pharmadis pour la Russie et la Communauté des États indépendants





Genetic Immunity, une entreprise de biotechnologie en phase d'essais cliniques, a octroyé une licence exclusive pour l'utilisation de sa technologie de vaccin contre le VIH basé sur l'ADN plasmidique et administré par voie transdermique à Pharmadis, une société russe disposant d'une large expérience dans le domaine de la médecine.

Selon les modalités de l'accord, qui prend effet immédiatement, Pharmadis a reçu les droits de commercialisation de la technologie de vaccin contre le VIH de Genetic Immunity en Russie et dans la Communauté des États indépendants. Dans le cadre de l'accord, et en vue d'obtenir une approbation de mise sur le marché en Russie, une nouvelle étude clinique sera réalisée à Moscou. Près de 200 patients seront recrutés pour l'étude, qui devrait débuter au premier semestre de 2019 et s'achever d'ici le premier semestre de 2020.

Si cette étude s'avère fructueuse, la société cherchera à obtenir une autorisation de mise sur le marché. Pharmadis sera responsable du financement de l'étude et de l'obtention de l'approbation de mise sur le marché.

« DermaVir est un vaccin basé sur l'ADN plasmidique de nouvelle génération pour le traitement des maladies chroniques », a déclaré Viktor Rozsnyay, PDG de Genetic Immunity. « Nous sommes très heureux de nous associer avec Pharmadis, l'une des sociétés médicales les plus professionnelles de Russie, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pourrons commercialiser notre technologie de vaccin contre le VIH. »

« Nous sommes impatients de faciliter cette prochaine étude et nous espérons qu'elle trouvera une issue favorable. Une fois approuvé en Russie, notre vaccin thérapeutique constituera un apport important au répertoire de traitements disponibles pour lutter efficacement contre le VIH », a poursuivi Rozsnyay.

La plateforme DermaVir contient un ADN plasmidique innovant qui encode la plupart des gènes du VIH. Le vaccin est administré par voie topique à l'aide du dispositif médical DermaPrep.

Une « démonstration de faisabilité » des activités immunologiques et antivirales de DermaVir a été réalisée chez des macaques infectés, certains d'entre eux atteints du VIS à un stade avancé. L'analyse des données issues de ces essais sur les animaux a indiqué qu'une administration répétée de DermaVir entraînait un renforcement cumulatif de la réponse immunitaire antivirale sans ajouter de toxicités importantes ni d'effets secondaires indésirables.

« Outre cette licence en Russie, nous sommes en passe de déposer les documents requis par la FDA. Une fois celles-ci disponibles, les données obtenues en russe serviront à consolider notre procédure de dépôt aux États-Unis », a ajouté Rozsnyay.

« Nous sommes ravis de démarrer notre coopération avec Genetic Immunity. Nous pensons que DermaVir est potentiellement le vaccin thérapeutique basé sur l'ADN plasmidique le plus révolutionnaire à ce jour », a déclaré Nikolai Kovalev, directeur général de Pharmadis.

« Nous ferons tout notre possible pour soutenir l'essai clinique prévu en 2019 à Moscou, et nous nous attendons à obtenir des résultats positifs », a ajouté Kovalev.

Les vaccins basés sur l'ADN plasmidique ont fait preuve de leur innocuité, mais ils ne sont que faiblement immunogènes chez l'être humain. Genetic Immunity a développé plusieurs technologies visant à améliorer l'immunogénicité des antigènes codés par ADN, notamment :

L'« antigènérie » de l'ADN plasmidique afin d'exprimer de manière sûre et authentique la plupart des antigènes du VIH et d'autres pathogènes, y compris du cancer.

La formulation de l'ADN plasmidique en une nanoparticule similaire au pathogène appelée NanoComp. Ces nanoparticules ciblent les cellules présentant l'antigène, telles que les cellules de Langerhans et les cellules dendritiques.

Un dispositif d'administration transdermique ciblée appelé DermaPrep. Il a été démontré que l'administration topique via DermaPres entraînait une expression de l'antigène dans les ganglions lymphatiques par les cellules dendritiques.

« Suite à des études précliniques fructueuses, nous avons réalisé une étude de phase I et de phase I/II, menée par l'AIDS Clinical Trials Group et financée par le National Institutes of Health aux États-Unis, ainsi qu'une étude de phase II. »

« À travers ces études, nous avons pu démontrer que l'immunisation via DermaVir induisait de nouveaux lymphocytes T à mémoire spécifiques au VIH qui présentent une corrélation à la quantité de nanomédicament reçue par le sujet. Nos données obtenues à ce jour étayent la démonstration de faisabilité, la relation entre les réponses immunitaires antivirales induites par DermaVir et les bénéfices cliniques », a conclu Rozsnyay.

À propos de Genetic Immunity

Genetic Immunity est une entreprise de biotechnologie en phase de développement axée sur la recherche de vaccins thérapeutiques. La technologie de la plateforme propriétaire de l'entreprise, basée sur l'ADN plasmidique administré par voie transdermique, est potentiellement efficace pour stimuler le système immunitaire à lutter contre les maladies, notamment les infections virales comme le VIH, divers types de cancer, d'allergies, et plus encore. Le principal produit candidat de Genetic Immunity pour le traitement du VIH est passé par trois essais cliniques jusqu'à présent, et présente des propriétés de stimulation immunitaire bien établies. En s'appuyant sur les données les plus récentes concernant le VIH, l'entreprise étend désormais son portefeuille de produits à plusieurs indications d'oncologie. http://www.geneticimmunity.com

À propos de Pharmadis

Pharmadis est l'une des plus grandes sociétés de distribution médicale de Russie oeuvrant dans quatre secteurs principaux : les produits pharmaceutiques, les biens consommables médicaux, le matériel médical ainsi que l'assistance technique et l'ingénierie. La société bénéficie d'autorisations de nombreuses entreprises médicales internationales, telles que Johnson & Johnson, Baxter, Siemens, Philips, GE, Bayer et bien d'autres. Pharmadis ne cesse de développer ses activités afin de mettre en oeuvre des solutions médicales innovantes en Russie. http://www.pharmadis.ru

Pour de plus amples informations : Viktor Rozsnyay, PDG de Genetic Immunity, viktor@geneticimmunity.com

Demandes de renseignements des médias : Vladislav Shayman, associé directeur d'Expertise Institute, vladislav.shayman@expertinst.com

