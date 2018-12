Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP®: le secteur privé a créé 2 300 emplois en novembre 2018





NANTERRE, France, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le secteur privé en France a enregistré la création de 2,300 emplois entre octobre et novembre, selon les résultats du Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP® du mois de novembre. Diffusé largement et gratuitement auprès du public chaque mois, le Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP® est publié par ADP Research Institute® en collaboration avec Moody's Analytics.

Le rapport est établi à partir des effectifs déclarés des entreprises, et mesure l'évolution mensuelle de l'emploi dans le secteur privé non agricole, corrigée des variations saisonnières. Il apporte une indication mensuelle des tendances du marché du travail fondées sur des données réelles de l'emploi, et diffère des rapports liés à la mesure du chômage qui montrent le nombre de personnes à la recherche d'un emploi. Les deux indicateurs devraient, toutes choses égales par ailleurs, aller dans des directions opposées. Toutefois, les tendances peuvent aller dans le même sens, en particulier lorsque s'opèrent des changements, conduisant à plus d'entrants sur le marché du travail que de création d'emplois, et ce, pour des raisons diverses : tendances démographiques, mouvements cycliques ou changements politiques tels que modification de l'âge de la retraite.

Principaux résultats du rapport de novembre 2018

Total de l'emploi dans le secteur privé non agricole en France[1] : 2 300 Instantané sectoriel

Fabrication industrielle 1 300 Commerce - 1 200 Services financiers 1 700 Services aux entreprises 2 600 Transports - 400 Immobilier - 1200

« La croissance des créations d'emplois ralentit en novembre, créant deux fois moins d'emplois que le mois précédent » a déclaré Ahu Yildirmaz, Vice-Présidente et co-Directrice de l'Institut de Recherche d'ADP. « Les services aux entreprises continuent de contribuer fortement aux côtés des services financiers et également de l'industrie. Par ailleurs l'immobilier enregistre son plus important recul depuis quelques années. »

À propos du Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP® :

Le Rapport National sur l'emploi d'ADP® est une évaluation mensuelle de l'évolution de l'ensemble de l'emploi dans le secteur privé non agricole en France. Il s'appuie sur des statistiques d'effectifs déclarés d'un échantillon de clients français d'ADP, agrégés par établissement (non identifiables). Ce rapport, qui mesure les effectifs en réunissant près de 1,3 millions de travailleurs français, est produit par ADP Research Institute®, une entité du groupe ADP spécialisée dans l'élaboration et la publication d'études sur les tendances sur l'emploi et les stratégies liées aux ressources humaines et à la Gestion du Capital Humain en collaboration avec Moody's Analytics, Inc.

ADP publie chaque mois son Rapport National sur l'Emploi dans le cadre d'un engagement constant visant à proposer davantage de visibilité sur le marché du travail en France, et à fournir aux entreprises, administrations publiques et autres une source d'informations crédibles et précieuses. Le Rapport National sur l'emploi d'ADP® est largement et gratuitement diffusé auprès du public sur une base mensuelle.

A propos d'ADP : De puissantes technologies avec une touche d'humanité. Les entreprises du monde entier, quel que soit leur secteur ou leur taille, tirent parti des solutions basées sur le Cloud et des connaissances des experts d'ADP, afin de les aider à libérer le potentiel de leurs collaborateurs. Ressources humaines, gestion des temps et des activités, paie, conformité : travaillons ensemble pour construire une meilleure performance collective.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fr.adp.com ADP, le logo ADP, ADP A more human resource. et ADP Research Institute sont des marques appartenant à ADP, LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2018 ADP, LLC. Tous droits réservés.





