Airbiquity s'apprête à exposer la toute dernière version de son offre de gestion des données et de logiciel par liaison radio OTAmatictm lors du salon CES 2019





SEATTLE, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, leader mondial en services de véhicules connectés, présentera la toute dernière version de sa solution de gestion des données et de mise à jour de logiciel par liaison radio (OTA) OTAmatic destinée aux véhicules connectés à l'occasion du salon Consumer Electronics Show (CES) 2019 de Las Vegas, dans le Nevada, qui aura lieu du 8 au 11 janvier.

Le salon CES est le plus grand lieu de rassemblement au monde permettant aux sociétés et entreprises pionnières d'exposer des innovations révolutionnaires dans le domaine des technologies grand public. Lors de cet événement de quatre jours, Airbiquity fournira des démonstrations des nouvelles fonctionnalités d'OTAmatic aux clients, aux analystes et à la presse dans la suite hôtelière privée Aria de la société, ainsi qu'à l'exposition NXP Semiconductors située au stand n° CP-18 dans le CES Central Plaza.

D'après les récentes prévisions, le chiffre d'affaires mondial des véhicules autonomes a atteint 3 milliards $ l'an dernier, et devrait augmenter pour s'élever à 103 milliards $ d'ici la fin de l'année 2022. À l'heure où les véhicules connectés évoluent et s'appuient de plus en plus sur les logiciels et les analyses de données, les services tels que les mises à jour de logiciels OTA et la gestion des données joueront un rôle de plus en plus indispensable pour gérer les opérations de véhicules en temps réel et permettre des expériences clients sécurisées et efficaces.

La toute dernière version d'OTAmatic d'Airbiquity répond aux besoins uniques et exigeants des constructeurs et fournisseurs automobiles. Outre les fonctionnalités lancées dans les versions précédentes, la toute dernière version d'OTAmatic offre désormais une infrastructure de sécurité résiliente aux compromis et basée sur Uptane, des mises à jour de logiciels multiples et parallèles, un portail Web de configuration de véhicule, ainsi que des intégrations de modules d'analyse des données « edge » avec de multiples fournisseurs.

Pour en savoir plus sur OTAmatic d'Airbiquity, rendez-vous ici.

Pour organiser une démonstration au CES 2019, veuillez contacter sales@airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial du secteur des services de véhicules connectés, et une société pionnière dans le développement et la conception de technologies télématiques automobiles. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite la plateforme de prestation de services de véhicules connectés basée dans le cloud la plus avancée du secteur, Choreotm, et prend en charge tous les cas d'utilisation majeurs, tels que la mise à jour des logiciels par liaison radio (OTA) et la gestion des données. Travaillant aux côtés d'Airbiquity, les constructeurs et fournisseurs automobiles déploient des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, exploitables et sécurisés, qui répondent aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, rendez-vous sur www.airbiquity.com, ou rejoignez la conversation sur @Airbiquity. Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

CONTACT :

Shelby Simonson

RP Airbiquity

1-206-264-8220

media@airbiquity.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :