Nouvelle nomination au Conseil des Montréalaises





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'accueillir une nouvelle membre nommée pour un mandat de trois ans : Mme Dominique Daigneault. Cette militante féministe au parcours inspirant contribuera aux travaux du CM dont la mission est de conseiller les élu.es et l'administration municipale sur tous les enjeux touchant les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

Mme Dominique Daigneault est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (Confédération des syndicats nationaux). Elle y est, entre autres, responsable des dossiers de la condition féminine, de la santé et des services sociaux. Féministe de longue date, elle a été intervenante sociale au Centre des femmes de Verdun, a enseigné la condition féminine comme professeure en Techniques de travail social et a été membre du comité femmes de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN.

« En ce 15e anniversaire du Conseil des Montréalaises, et au nom de toutes les membres de notre instance, je remercie Mme Daigneault de son dévouement indéfectible envers les femmes de notre métropole. Nous sommes enthousiastes à l'idée de l'accueillir parmi nous », déclare Mme Dorothy Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises.

«Je souhaite la bienvenue à Mme Daigneault au sein du Conseil des Montréalaises. Ses connaissances du milieu des groupes de femmes et ses compétences contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux féministes de cette instance dédiée aux Montréalaises», souligne Mme Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

« Je tiens à féliciter Mme Daigneault pour sa nomination au Conseil des Montréalaises. Je suis convaincue que son expertise et sa riche expérience seront des atouts pour le Conseil et pour la Ville », dit Mme Miron, conseillère de ville, associée à la Condition féminine, aux Infrastructures et à l'Eau au comité exécutif.

Les membres du CM annonce de surcroit le renouvellement du mandat de Mme Zina Laadj, qui siège au Conseil depuis 2015. Son engagement et ses interventions sont appréciés de toutes.

Les membres profitent également de l'occasion pour remercier Sharon Hackett pour son dévouement, son expertise et sa participation active aux travaux du Conseil lors des six dernières années, notamment à titre de vice-présidente pour deux mandats.

Le Conseil des Montréalaises

Créé en mai 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles choisies parmi la population féminine montréalaise. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises

Facebook : /conseildesmontrealaises

Twitter : @C_Montrealaises

SOURCE Conseil des Montréalaises

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :