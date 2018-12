Une nouvelle enquête souligne l'importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour les investisseurs institutionnels canadiens





La majorité des investisseurs sondés ont modifié leurs critères de sélection au cours de la dernière année pour tenir compte des facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance

91 % des investisseurs seraient prêts à accepter un taux de rentabilité moindre en contrepartie d'un investissement durable ou socialement responsable

Les investisseurs canadiens sont de plus en plus ouverts à l'activisme actionnarial : 90 % des répondants affichent un « intérêt accru » envers une approche activiste

TORONTO, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Selon les résultats d'un rapport spécial du Baromètre de confiance Edelman, les investisseurs institutionnels canadiens sont de plus en plus nombreux à aller au-delà de simples paramètres financiers pour considérer les facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lors de l'évaluation d'un placement. Le rapport souligne que 91 % des investisseurs institutionnels du Canada ont modifié leurs critères de sélection ou d'engagement pour accorder davantage d'importance aux principes ESG. De ce nombre, 65 % ont revu leur approche au cours de la dernière année.

« Ces données éloquentes confirment que les sociétés émettrices ne peuvent plus passer outre aux considérations environnementales et sociales », estime David Ryan, vice-président principal des communications institutionnelles et financières d'Edelman. « Les investisseurs institutionnels canadiens évaluent aujourd'hui les entreprises non seulement à la lumière de leur rentabilité financière, mais également en fonction de leur contribution aux enjeux de société qui façonnent les sphères commerciale et politique. Pour gagner et conserver la confiance des investisseurs institutionnels, les entreprises doivent s'adapter aux nouvelles préoccupations de ces derniers en divulguant de l'information claire et des renseignements prospectifs, et en accordant davantage d'importance aux communications verbales. »

Ce rapport spécial du Baromètre de confiance Edelman se penche sur les facteurs qui influencent la confiance des investisseurs institutionnels envers les entreprises. Pour cette deuxième édition du rapport annuel, l'agence a interrogé plus de 500 directeurs des placements, gestionnaires de portefeuille et analystes en investissement de cinq pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne et Japon) à l'emploi de firmes qui gèrent collectivement des actifs de plus de 4,5 billions de dollars. Le rapport est un complément au Baromètre de confiance Edelman, une étude lancée chaque année en janvier dans le cadre du Forum économique mondial.

Voici un aperçu des principales conclusions de ce rapport spécial consacré aux investisseurs institutionnels du Baromètre de confiance Edelman pour le Canada :

Les entreprises doivent faire preuve d'une responsabilité sociale accrue

Au Canada, 96 % des répondants affirment que l'engagement d'une entreprise envers un enjeu social a une incidence sur leur confiance à l'égard d'une occasion d'investissement, et 91 % accepteraient un taux de rendement moindre offert par un investissement durable ou socialement responsable. Les trois enjeux sociaux les plus pressants aux yeux des investisseurs institutionnels canadiens sont la cybersécurité, la mondialisation et les inégalités de revenus.

Les investisseurs se disent de plus en plus enclins à adopter une approche activiste

Une forte majorité (90 %) des investisseurs institutionnels sondés disent travailler pour une firme qui s'intéresse à l'activisme en matière d'investissement, et 95 % sont disposés à soutenir un investisseur activiste de bonne réputation s'ils estiment qu'un changement est nécessaire. Pourtant, 90 % des investisseurs canadiens considèrent que la majorité des entreprises ne sont pas adéquatement préparées à faire face à l'activisme des actionnaires.

Les investisseurs canadiens croient que le ralentissement des marchés surviendra plus tôt que le pensent leurs homologues américains

Le quart (25 %) des répondants canadiens prévoient que le marché haussier actuel prendra fin au cours des six prochains mois (contre 18 % des investisseurs américains), et 53 % croient que la hausse des cours se terminera dans moins d'un an.

Au Canada, 93 % des investisseurs entrevoient les douze prochains mois sur le marché boursier avec optimisme, comparativement à seulement 77 % des répondants américains.

Les politiques de l'administration Trump stimulent les investissements aux États-Unis

Une proportion importante (85 %) des investisseurs canadiens affirment être plus enclins à investir dans des entreprises américaines en raison des politiques économiques, commerciales et d'immigration de l'administration Trump. Seulement 4 % des répondants se disent moins susceptibles d'investir chez nos voisins du sud.

Les rapports personnels favorisent la confiance

Lorsqu'il est question de gagner et de conserver la confiance des investisseurs institutionnels canadiens, des rapports personnalisés ou une communication verbale efficace avec la haute direction et le conseil d'administration des sociétés sont des facteurs décisifs. En comparaison, la confiance des investisseurs américains est fondée principalement sur des indicateurs clés de performance quantifiables, notamment la stratégie financière à long terme et les paramètres opérationnels.

Les pratiques en matière de relations avec les investisseurs et de divulgation d'information prospective doivent évoluer

Au pays, 87 % des investisseurs institutionnels estiment que les méthodes de communication avec les investisseurs adoptées par la plupart des entreprises sont désuètes. Lorsque vient le temps d'évaluer un investissement actuel ou potentiel, une grande majorité d'investisseurs canadiens (89 %) souhaitent avoir accès à une représentation plus visuelle de l'information, et 92 % sont à la recherche de divulgations prospectives plus qualitatives.

Le numérique est une source d'information privilégiée dans le processus décisionnel des investisseurs

Les comptes de médias sociaux d'une société ou de ses dirigeants sont consultés par 89 % des investisseurs canadiens qui cherchent à évaluer un placement actuel ou potentiel. Les entreprises doivent faire une utilisation stratégique des canaux numériques, principalement Facebook, LinkedIn et YouTube, qui sont les principales plateformes consultées sur une base hebdomadaire par les investisseurs canadiens.

Méthodologie

Le rapport spécial du Baromètre de confiance Edelman consacré aux investisseurs institutionnels est une étude quantitative menée en ligne auprès de 500 investisseurs institutionnels aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon. Les participants comprennent des gestionnaires de portefeuille (39 %), des directeurs des placements (29 %), des analystes financiers (26 %), des directeurs de la recherche (4 %) et des analystes ESG (1 %) à l'emploi de firmes qui gèrent des actifs allant de moins de 500 millions à plus de 50 milliards de dollars américains. Les données ont été recueillies par Edelman Intelligence entre le 9 septembre et le 22 octobre 2018.

