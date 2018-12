Administration régionale Kativik (ARK) - Le syndicat a une nouvelle convention collective





KUUJJUAQ, QC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employé-es de l'administration régionale Kativik (SEARK) a une nouvelle convention collective. Il y a eu une entente de principe en avril dernier, mais depuis, la partie patronale tentait de revenir sur cette entente négociée de bonne foi. L'ARK a finalement entendu raison et a décidé d'honorer l'entente d'avril.

Le syndicat, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), se dit très satisfait des gains obtenus pour les membres.

«?Nos membres ont été mobilisés du début à la fin et nous avons démontré une belle solidarité tout au long du processus. L'ARK a reculé sur l'ensemble de ses demandes qui étaient non négociables pour nous et nous avons obtenu des augmentations salariales de 2,5 % sur trois ans et de 2 % la dernière année de la convention, ce qui est plus que respectable. Nous avons également obtenu une rétroactivité pour nos membres et l'indexation des indemnités quotidiennes?», explique Victor Mesher, président du SEARK.

Demande exagérée et inattendue

Après avoir accepté les termes d'une entente de principe en avril, l'ARK avait demandé qu'on retire de la convention collective une lettre d'entente qui permettait d'attirer et de retenir une main-d'oeuvre qualifiée au sein de l'organisation. Le retrait de cette mesure aurait coûté aux membres de 5000 $ à 10?000 $ annuellement en pertes salariales. Heureusement, cette demande a été abandonnée par l'ARK dans les derniers jours.

«?Une fois cette situation clarifiée, le climat est devenu beaucoup plus sain et cordial à la table de négociation, permettant de ficeler les derniers détails de l'entente. Les membres sont comblés et très satisfaits, c'est un dénouement heureux non seulement pour nous, mais aussi pour l'ensemble des communautés du Nunavik qui vont pouvoir bénéficier de nos bons et loyaux services. Nous souhaitons maintenant développer une meilleure collaboration avec l'employeur et nous assurer d'avoir des relations de travail saines et cordiales?», conclut M. Mesher.

À propos

Le syndicat de l'administration régionale Kativik représente plus de 250 membres dans 14 communautés de la région du Nunavik, de Kuujjuaq à Salluit. Plusieurs corps de métier sont représentés par le syndicat, que ce soit les employé-es d'entretien en passant par les professionnel-les. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 60?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le CCMM?CSN regroupe près de 100?000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et la Baie-James.

