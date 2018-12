Stella-Jones annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités





MONTRÉAL, 18 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait accepté son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« avis »). Aux termes de l'avis, Stella-Jones peut, au cours de la période de 12 mois commençant le 20 décembre 2018 et se terminant le 19 décembre 2019, acheter aux fins d'annulation jusqu'à 3 000 000 d'actions ordinaires, soit environ 4,3 % de ses actions ordinaires en circulation. Au 14 décembre 2018, 69 364 204 actions ordinaires de Stella-Jones étaient émises et en circulation. Au cours des 12 derniers mois, Stella-Jones n'a pas racheté d'actions ordinaires.



L'avis prévoit que les achats réalisés aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront effectués sur le marché libre, par l'intermédiaire de la TSX. La moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires à la Bourse de Toronto pour la période de six mois close le 30 novembre 2018 était de 149 927 actions ordinaires et, en conséquence, conformément aux règles de la TSX, la limite quotidienne des rachats à la TSX aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera de 37 481 actions ordinaires, soit 25 % de la moyenne quotidienne des opérations, sous réserve de certaines exceptions prescrites. Le prix que Stella-Jones paiera pour toute action ordinaire qu'elle acquerra dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera le cours des actions ordinaires au moment de l'acquisition. Les achats seront effectués à la discrétion de la direction. En outre, Stella-Jones a mis en place, avec son courtier désigné, un programme d'achat automatique d'actions qui permettra, si Stella-Jones le juge souhaitable, de procéder à des rachats d'actions au cours des périodes d'interdiction d'opérations qu'elle s'impose pendant la durée de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le conseil d'administration de Stella-Jones est d'avis que les rachats d'actions ordinaires que Stella-Jones peut effectuer de temps en temps constituent un investissement intéressant et responsable de ses fonds disponibles et sont dans l'intérêt de Stella-Jones.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. De plus, Stella-Jones fabrique et distribue aux détaillants du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et des applications maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne le rendement futur de la Société. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

Source : Stella-Jones Inc. Personnes-ressources : Éric Vachon, CPA, CA

Premier vice-président et

chef des finances

Tél. : (514) 940-3903

evachon@stella-jones.com Pierre Boucher, CPA, CMA

Jennifer McCaughey, CFA

MaisonBrison Communications

Tél. : (514) 731-0000

pierre@maisonbrison.com

jennifer@maisonbrison.com







SIÈGE SOCIAL

3100, boul. de la Côte-Vertu

Bureau 300

Saint-Laurent (Québec)

H4R 2J8

Tél. : (514) 934-8666

Téléc. : (514) 934-5327

INSCRIPTION EN BOURSE

Bourse de Toronto

Symbole boursier : SJ



AGENT DES TRANSFERTS

ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE

DES REGISTRES

Services aux investisseurs

Computershare inc.



RELATIONS AVEC LES

INVESTISSEURS

Éric Vachon

Premier vice-président et

chef des finances

Tél. : (514) 940-3903

Téléc. : (514) 934-5327

evachon@stella-jones.com

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :