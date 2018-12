Le Palais des congrès de Montréal inaugure la première Table ronde de l'industrie des congrès





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal a mis sur pied la toute première Table ronde de l'industrie des congrès à Montréal. L'événement du 11 décembre dernier réunissait des directeurs généraux et des directeurs des ventes et du marketing d'hôtels membres de l'Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) de même que des gestionnaires de Tourisme Montréal et du Palais des congrès de Montréal.

Ces acteurs économiques de premier plan de l'industrie du tourisme d'affaires ont partagé des données et réfléchi à de nouvelles avenues de collaboration pour permettre à Montréal de poursuivre sa croissance par l'accueil de congrès d'envergure.

« Face à la concurrence grandissante sur le marché des congrès, il est essentiel de collaborer étroitement avec tous nos partenaires de l'industrie pour confirmer la venue de plus en plus d'événements d'envergure. Non seulement ces congrès génèrent d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec, mais ils font rayonner les grands secteurs de notre économie et de nos universités », explique Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal. « L'excellence de l'offre hôtelière montréalaise, l'excellente réputation de l'Office de tourisme et la qualité de l'offre et du service à la clientèle du Palais sont des atouts de grande valeur pour Montréal. Nous avons la ferme intention de poursuivre le travail de développement », poursuit-il.

Après s'être fait expliquer les tenants et aboutissants du modèle d'affaires du Palais et avoir pris connaissance de statistiques clés sur la confirmation de congrès internationaux, américains et canadiens, les participants ont été invités à partager leurs idées sur les façons de faire rayonner Montréal et de la rendre encore attirante au sein du marché des congrès.

« Nous sommes heureux que l'expertise des hôteliers de Montréal soit sollicitée et reconnue dans l'élaboration de stratégies pour faire de la ville une destination d'affaires encore plus importante », s'est réjouie Eve Paré, présidente-directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal. « Faire preuve d'unité est primordial pour assurer la compétitivité de la métropole à l'international », complète-t-elle.

« Tourisme Montréal est fière d'avoir collaboré à cette première table ronde et assure son engagement face à son succès. Lors de cette rencontre, il a été démontré que la transparence et la collaboration sont d'excellentes qualités qui rassemblent les partenaires touristiques. Nous avons tous un rôle à jouer dans le positionnement de Montréal et de son Palais des congrès en tête de liste pour tenir les congrès et événements d'envergures. », a affirmé Mylène Gagnon, Vice-présidente, Ventes et Services aux congrès de Tourisme Montréal.

PLACE AU NOUVEAU COMITÉ MONTRÉAL DESTINATION AFFAIRES

Poursuivant la volonté de coordonner les efforts collectifs et d'assurer le déploiement d'actions concrètes pour stimuler le tourisme d'affaires dans la métropole, un nouveau comité appelé Montréal Destination Affaires a également vu le jour. Composé de représentants des plus grands hôtels de Montréal et d'intervenants de l'industrie comme le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal, ce comité tiendra des rencontres trimestrielles et permettra à tous de faire front commun pour favoriser la tenue d'événements d'envergure à Montréal.

UNE RENCONTRE QUI REFLÈTE LA NOUVELLE VISION DU PALAIS

Formule gagnante facilitant le partage d'informations, la Table ronde de l'industrie des congrès promet de devenir un rendez-vous pour l'industrie. Cette volonté de travailler étroitement avec la communauté montréalaise s'ancre dans la nouvelle vision du Palais de demain de M. Robert Mercure, dont les participants à l'événement du 11 décembre dernier ont pu prendre connaissance. Déterminé à devenir un vecteur de la créativité montréalaise, le Palais des congrès souhaite devenir une vitrine pour les scientifiques et les créatifs d'ici tout en permettant aux Montréalaises et aux Montréalais de se réapproprier le lieu. Le nouveau président-directeur général et son équipe travaillent avec enthousiasme à développer de nouvelles avenues qui contribueront à positionner le Palais au coeur du développement du centre des congrès de l'avenir.

