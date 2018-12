Volvo CE dévoile le modèle réduit au 1/16e du tombereau articulé A60H de Volvo





Alors que Noël approche à grands pas, le dernier jouet primé de Bruder revisite en miniature le monde brut des engins de chantier

Donnant vie aux engins de chantier dans l'imaginaire des enfants du monde entier, le modèle réduit au 1/16e du tombereau articulé A60H de Volvo CE offre aux enfants la possibilité de conduire « pour de vrai » l'un des premiers poids lourds de l'industrie.

Avec une charge utile maximale de 55 000 kg et un volume de 33,6 m3, le A60H est une merveille d'ingénierie - c'est même le plus gros tombereau articulé de la gamme leader du marché de Volvo CE. Il est désormais disponible sous la forme d'un modèle réduit au 1/16e fabriqué par Bruder, l'un des plus grands fabricants de jouets d'Europe, et il est idéal pour jouer en intérieur comme en extérieur. Comme le vrai poids lourd, il dispose d'une direction articulée, de grandes roues et d'un bogie tout-terrain, ainsi que d'une cabine confortable pouvant accueillir un opérateur miniature.

« On n'est jamais trop jeune pour posséder son premier engin Volvo », a déclaré Tim Birks, responsable de l'activité commerciale mondiale de Volvo CE. « Bien qu'il soit relativement petit, il est plutôt gros pour un jouet. Il ressemble vraiment au vrai ! Je crois qu'il se retrouvera sur de nombreuses listes de cadeaux de Noël. »

Apprendre par le jeu

Ce modèle incroyablement réaliste s'est déjà attiré des éloges pour son innovation, sa conception et son excellente fonctionnalité, remportant un prix dans la catégorie jouet lors du concours annuel pro-K. Le jury a reconnu la capacité du jouet à susciter l'enthousiasme des conducteurs de poids lourds en herbe, et a été particulièrement impressionné par ses capacités tout-terrain et sa benne basculante réaliste.

Les jouets de construction sont fréquemment encensés par les experts comme étant d'excellents outils pour stimuler le développement de l'enfant. Les créateurs du jouet sont donc fiers de mettre leurs jeunes clients dans le siège du conducteur. Paul Heinz Bruger, associé directeur de Bruder, a déclaré : « Les enfants s'orientent dans le monde qui les entoure. Ils veulent recréer les choses qu'ils voient au quotidien. Les jeux de rôle de ce genre peuvent être un excellent outil pour le développement social de l'enfant et offrent un lien émotionnel qui donne un caractère plus réel au jeu - quelque chose que les appareils électroniques ne peuvent tout simplement pas faire de la même façon. »

Volvo CE entretient une collaboration de longue date avec Bruder qui remonte aux années 1980, lorsque le directeur général de l'époque, Heinz Bruder, avait sorti un tombereau articulé Volvo à six roues.

Le modèle réduit Volvo A60H est disponible chez les magasins de jouets bien achalandés et sur Internet.

