Une autre année record pour ZEISS

STUTTGART, Allemagne, December 18, 2018

Lors de l'exercice 2017/18 (clos le 30 septembre 2018), l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires et un bénéfice records

Le Groupe ZEISS poursuit sa trajectoire de croissance. L'entreprise a en effet enregistré une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires, qui totalise 5,817 milliards d'euros (contre 5,348 milliards l'année précédente). Après ajustement monétaire, le chiffre d'affaires a progressé de 12 %. Les gains réalisés ont permis de compenser la totalité des effets de change défavorables. Le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII), d'un montant de 772 millions euros, était ainsi légèrement supérieur à celui de l'année précédente (770 millions d'euros). La marge du BAII était de 13 %. Le nombre de commandes reçues, d'un montant total de 6,046 milliards d'euros, a augmenté de 7 %.

« L'ensemble des segments ZEISS et des régions dans lesquelles l'entreprise est présente ont contribué à ce résultat exceptionnel. Nos produits innovants destinés aux secteurs des semi-conducteurs et des technologies médicales en particulier nous ont permis d'afficher une dynamique de croissance nettement supérieure à celle du marché », a déclaré le professeur Michael Kaschke, PDG de ZEISS.

« Nous poursuivons nos efforts d'innovation, d'investissement et d'expansion avec détermination afin d'atteindre notre objectif de six milliards de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018/19. »

Pour plus d'informations, aller sur le site http://www.zeiss.com/pressconference

À propos de ZEISS

ZEISS est une entreprise technologique leader mondial dans les domaines de l'optique et de l'optoélectronique. Lors de l'exercice financier précédent, le Groupe ZEISS a réalisé plus de 5,8 millions de chiffre d'affaires dans ses quatre segments : Qualité et recherche industrielles, Technologies médicales, Marchés de consommation et Technologies de fabrication de semi-conducteurs (en date du 30 septembre 2018).

ZEISS développe, produit et distribue pour ses clients des solutions hautement innovantes pour la métrologie industrielle et l'assurance qualité, des solutions de microscopie pour les sciences de la vie et le génie des matériaux, ainsi que des solutions de technologies médicales destinées aux diagnostics et aux traitements dans les domaines de l'ophtalmologie et de la microchirurgie. Également synonyme de marque leader sur le marché mondial de la lithographie optique, ZEISS développe des solutions utilisées par les fabricants de puces pour la production de composants à semi-conducteurs. Il existe par ailleurs une forte demande mondiale pour les produits novateurs de marque ZEISS tels que les verres de lunettes, les objectifs de caméras et d'appareils photo et les jumelles.

En proposant un portefeuille de solutions associé à une marque forte et aligné sur les secteurs de croissance future comme la digitalisation, la santé et la production intelligente, ZEISS façonne l'avenir bien au-delà des domaines de l'optique et de l'optoélectronique. Les investissements importants et durables de l'entreprise dans la recherche et le développement posent les bases de la réussite et de l'expansion continue du leadership de ZEISS en matière technologique et commerciale.

Avec près de 30 000 employés à travers le monde, l'entreprise ZEISS est présente dans une cinquantaine de pays où elle possède environ 60 points de vente et de service, plus de 30 sites de production et près de 25 sites de développement. Fondée en 1846 à Iéna, l'entreprise est basée à Oberkochen, en Allemagne. La société holding Carl Zeiss AG est détenue en totalité par la Fondation Carl Zeiss, l'une des plus grandes fondations en Allemagne engagées dans la promotion de la science.

