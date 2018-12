Greenlight Planet apporte de l'électricité à plus de deux millions de personnes et devient le premier fournisseur d'énergie solaire hors-réseau au Nigeria





Greenlight Planet, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits d'énergie photovoltaïque domestique, a apporté avec succès un accès à l'énergie propre à plus de deux millions de personnes au Nigeria. Dans le cadre d'une mission visant à améliorer la vie des personnes défavorisées, Greenlight Planet a commencé à distribuer les produits Sun King[TM] dans le pays en 2011. Depuis lors, l'entreprise s'est consacrée à l'innovation rapide avec son offre de produits et sa stratégie de distribution.

S'exprimant sur le chemin parcouru par Greenlight Planet au Nigeria jusqu'à présent, M. Dhaval Radia, directeur commercial mondial d'EasyBuy[TM] de Sun King[TM], déclare : « Au cours des sept dernières années, nous avons vendu plus de 500 000 solutions photovoltaïques Sun King[TM] au Nigeria, qui ont changé des vies, grâce à des partenariats stratégiques de distribution et à notre propre canal de distribution par paiement à la carte. Les clients ont vite compris qu'un investissement dans un produit Sun King[TM] est plus que rentable au fil du temps, un grand nombre d'entre eux ayant constaté des améliorations spectaculaires en termes d'économies domestiques, une productivité accrue pour leurs petites entreprises et un plus grand temps d'étude pour leurs enfants. La qualité et la fiabilité des systèmes photovoltaïques domestiques Sun King[TM] nous ont permis de nous constituer une clientèle fidèle au fil du temps. Bien que nous soyons très touchés de voir que nos produits ont été chaleureusement accueillis jusqu'à présent, ce n'est pour nous que le début de notre objectif visant à atteindre les 101 millions de personnes qui vivent encore sans accès basique à l'électricité au Nigeria. Pour garantir des produits abordables, même pour les ménages les plus démunis, nous avons lancé notre canal de distribution par paiement à la carte début 2017 ».

Les produits Sun King[TM] qui s'appuient sur EasyBuy[TM] (technologie de paiement à la carte) permettent désormais aux utilisateurs potentiels ayant un accès limité à un financement de payer leur produit Sun King[TM] en petits versements à long terme. Grâce aux vingt-quatre magasins Sun King[TM] emblématiques, répartis dans vingt-trois États actifs et au vaste réseau de près de 1 200 agents de vente locaux (« les agents de l'énergie Sun King[TM] »), le canal de vente en porte-à-porte EasyBuy[TM] de Sun King[TM] accélère la croissance de Greenlight Planet au Nigeria tout en augmentant les opportunités d'emploi dans les communautés locales.

« Nous avons comme perspective de fonder un écosystème de premier plan pour la distribution et le financement de l'énergie, au service de la nombreuse population du Nigeria rural qui n'a pas accès au réseau. Nos efforts rigoureux et l'innovation continue soutiennent notre objectif d'apporter de l'électricité à 30 millions de personnes à l'horizon 2030, au Nigeria. En tant qu'entreprise, nous envisageons un monde où l'accès à une énergie propre et abordable permet à tout un chacun de réaliser pleinement son potentiel humain », ajoute M. Radia.

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, la campagne de Noël que l'entreprise mène dans tout le pays est actuellement en direct dans neuf villes de sept États du Nigeria et se poursuivra jusqu'au 24 décembre 2018.

À propos de Greenlight Planet :

Greenlight Planet a vendu près de 10 millions de produits d'énergie photovoltaïque domestique Sun King[TM] dans le monde entier, à des foyers n'ayant pas accès au réseau. Greenlight Planet atteint les clients éloignés, hors-réseau, grâce à un modèle commercial unique qui implique un vaste réseau de micro-entrepreneurs, plus de 300 partenaires de distribution stratégiques mondiaux et sa technologie exclusive de paiement par versements, EasyBuy[TM] (« pay-as-you-go » ou paiement à la carte) qui met les produits photovoltaïques sûrs et de qualité à la portée de toutes les bourses. Greenlight Planet a installé des systèmes photovoltaïques dans plus de 65 pays, au service de plus de 42 millions de consommateurs. Site web : https://www.greenlightplanet.com

