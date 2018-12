Nominations au Conseil jeunesse de Montréal







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Mme Laurence Lavigne-Lalonde, responsable de la démocratie au comité exécutif, est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal, de Mme Alice Miquet, à titre de présidente, de M. Rami Habib, à titre de vice-président, de même que celles de M. Yazid Djenadi et M. Benjamin Herrera à titre de nouveaux membres et de M. Michael Wrobel pour un second mandat de trois ans à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal (CjM). Par ailleurs, le conseil municipal a souhaité souligner la contribution de la présidente sortante, Mme Kathryn Verville-Provencher et des membres sortants, M. Jérémy Gareau et Mme Amina Janssen.

« L'intégration des deux nouveaux membres apportera certainement des idées nouvelles au Conseil jeunesse de Montréal, ce qui permettra de réitérer la vitalité de cette instance au sein de l'appareil municipal et auprès de la jeunesse montréalaise», a souligné la présidente du conseil municipal, Mme Cathy Wong.

« Toutes mes félicitations à Mme Alice Miquet et M. Habib pour leur nomination aux titres de présidente et de vice-président. C'est avec enthousiasme que j'entrevoie notre collaboration! C'est également un plaisir d'accueillir MM. Djenadi et Herrera en tant que nouveaux membres du CjM et de pouvoir compter à nouveau sur l'implication de M. Michael Wrobel. », a déclaré Mme Lavigne Lalonde, responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie.

Présidence et vice-présidence

Mme Alice Miquet, présidente

C'est en poursuivant une maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal que Mme Miquet a commencé à réfléchir aux moyens d'améliorer la ville, que ce soit par des actions concrètes ou politiques. Sa recherche universitaire a porté sur les jeunes et les espaces publics à Hanoï au Vietnam, et avait pour but de faire entendre la voix des jeunes, souvent négligée dans les questions d'aménagement et de démocratie. Hyperactive, elle aime s'investir dans des projets variés, dont ceux de l'organisme Mémoire du Mile End. Elle travaille comme coordonnatrice d'un projet de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans un quartier défavorisé de la Ville de Montréal.

Au sein du CjM, elle souhaite aborder les enjeux d'urbanisme, de participation publique, mais aussi d'inclusion sociale et d'accessibilité universelle.

M. Rami Habib, vice-président

Né à Montréal de parents originaires de l'Égypte, Rami Habib a toujours été impliqué dans sa communauté. Dès le secondaire, il a été membre du conseil étudiant, bénévole à l'Hôpital des anciens combattants et a contribué à construire, en Inde, cinq puits d'eau dans le cadre du programme Puits Saint-Georges.

Au cégep John Abbott, Rami a poursuivi son implication au sein du conseil étudiant et a agi à titre de bénévole auprès des personnes vivant avec un handicap. Reconnu pour son implication, il est d'ailleurs récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. Curieux et intéressé par la santé et la recherche, il a participé à un stage de recherche en biochimie à l'Université de Montréal. Investi dans tout ce qu'il entreprend, Rami travaille à temps partiel depuis l'âge de 13 ans, ce qui lui a permis d'explorer différents domaines. Il poursuit actuellement ses études en médecine à l'Université McGill.

Adorant la diversité culturelle de sa ville, Rami est fier d'être Montréalais. Ayant résidé jusqu'à tout récemment dans l'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, c'est désormais dans le Plateau-Mont-Royal qu'il est établi. Ses principaux objectifs en tant que membre du Conseil jeunesse sont de promouvoir le développement durable, améliorer l'accès à l'éducation et à l'emploi pour tous les jeunes et encourager le multiculturalisme de sa ville.

Nouveaux membres

M. Yazid Djenadi

Depuis son plus jeune âge, Yazid Djenadi est passionné de sciences et technologies. Il est actuellement étudiant en génie de la production automatisée à l'École de technologie supérieure (ÉTS) et conseiller technique chez Robotique First Québec. Il partage sa passion en s'impliquant socialement, notamment en étant responsable d'une équipe de robotique pour des jeunes du secondaire âgés entre 12 et 18 ans.

Motivé par son engagement d'être un modèle pour les jeunes, de les inspirer à découvrir de nouveaux domaines d'intérêt et développer leur créativité, il est le fondateur d'Alveolab, un laboratoire créatif de développement technologique et d'interrogation social pour et par les jeunes.

Résidant actuellement dans l'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il a grandi dans trois différents quartiers de Montréal depuis son arrivée de l'Algérie, ce qui lui a permis de découvrir une très grande partie de la diversité montréalaise. Traçant sa voie à travers cette route des cultures, il a su s'en imprégner et ainsi, se sentir chez lui. Ce sentiment d'appartenance est celui qu'il aimerait promouvoir auprès de tous les jeunes Montréalais et Montréalaises.

Reconnu pour son implication, Yazid a reçu plusieurs nominations et distinctions, notamment par la Coalition Engagement Jeunesse, pour son travail auprès des jeunes.

Au sein du Conseil jeunesse, il a comme préoccupations l'éducation, l'inclusion et l'implication des jeunes, ainsi que le développement de l'innovation et de la technologie au sein de la Ville. Sa principale motivation est de donner aux jeunes d'aujourd'hui une éducation plus diversifiée et créative afin qu'ils répondent aux besoins de demain.

M. Benjamin Herrera

Résident de l'arrondissement de Verdun, Benjamin Herrera complète présentement la troisième année de son double diplôme en droit civil et en common law à la faculté de droit de l'Université McGill. Impliqué dans sa communauté depuis le secondaire, Benjamin a plus récemment consacré son énergie à l'enjeu de l'accessibilité à la justice pour les populations vulnérables de Montréal. Ainsi, il a contribué à titre de clinicien bénévole à la Clinique juridique itinérante de Montréal, où il travaillait au Refuge des Jeunes de Montréal, ainsi qu'à la Clinique d'information juridique à McGill, afin de fournir de l'information juridique à la population étudiante.

Passionné de droit et de politique internationale, il est également stagiaire en droit auprès de l'Honorable juge Daniel Dortélus et a été recruté comme étudiant en droit et stagiaire du Barreau chez Stikeman Elliott. Dans le cadre de son implication au sein du Conseil jeunesse de Montréal, il désire mettre de l'avant le multiculturalisme qui est au coeur de l'identité montréalaise, l'accessibilité à la justice ainsi que la valorisation d'une éducation accessible pour tous. Finalement, Benjamin souhaite avant tout que son mandat au CjM soit caractérisé par une collaboration intellectuelle avec les autres membres du Conseil, afin que les recommandations produites soient représentatives de tous les Montréalais.es et apportent des solutions pratiques à des problèmes concrets.

Renouvellement de mandat

M. Michael Wrobel

Coordonnateur de recherche, journaliste et étudiant à la maîtrise en politique et administration publiques à l'Université Concordia, Michael Wrobel est curieux de nature et réexamine continuellement ses convictions politiques. Il est persuadé de l'importance d'écouter les autres -- surtout ceux qui ont des opinions divergentes -- afin d'approfondir sa propre compréhension du monde. Michael détient un baccalauréat avec double majeure en journalisme et en affaires publiques. Dès le début de ses études postsecondaires, il s'est engagé dans sa communauté universitaire et a aussi démontré un intérêt pour sa ville.

En tant que chef des nouvelles au journal étudiant The Link, il a couvert la campagne électorale municipale de 2013 et a interviewé les quatre principaux candidats à la mairie, accordant une attention particulière aux questions concernant les jeunes. Comme membre du conseil d'administration du Syndicat des étudiants et étudiantes de Concordia, il a supervisé la conduite des affaires de l'association étudiante et a approuvé son budget annuel. En 2016, alors étudiant au baccalauréat, il a participé à une enquête journalistique sur l'industrie forestière qui l'a amené aux blocs de coupe de la Côte-Nord.

Michael travaille présentement à l'Institut du journalisme d'enquête de l'Université Concordia sur une enquête d'envergure nationale de huit médias et plusieurs départements universitaires de journalisme à travers le Canada. L'environnement, la gouvernance participative et l'urbanisme sont des sujets qui le passionnent. Comme membre du CjM, Michael veut encourager les jeunes à participer activement à la vie de leur ville afin de la façonner à l'image de leurs rêves.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

Conseil jeunesse de Montréal

Facebook : /cjmtl

Twitter : @cjmtl

Instagram : @conseiljmtl

www.cjmtl.com

SOURCE Conseil jeunesse de Montréal

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 21:00 et diffusé par :