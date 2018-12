Medexus annonce la nomination d'un nouveau chef de la direction, d'un nouveau président du conseil d'administration, d'autres mises à jour organisationnelles et des attributions d'actions incitatives







MONTRÉAL, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medexus Pharmaceuticals Inc. (anciennement Pediapharm Inc.) (la « société ») (TSXV : PDP, OTCQB : PDDPF) a annoncé aujourd'hui des changements organisationnels visant à améliorer le positionnement de la société alors que celle-ci continue d'intégrer les acquisitions transformatrices de Medexus Inc. (« Medexus ») et de Medac Pharma, Inc. (« Medac Pharma »).



MISES À JOUR ORGANISATIONNELLES ET CORPORATIVES

La société est heureuse d'annoncer que son conseil d'administration (le « conseil ») a nommé Ken d'Entremont au poste de chef de la direction de la société. M. d'Entremont s'est joint à la société en tant qu'administrateur et chef de l'exploitation à la suite de l'acquisition par la société de Medexus, dont il était le fondateur, président, chef de la direction et président du conseil d'administration. M. d'Entremont, qui cumule plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, dirigera une solide équipe commerciale axée sur la croissance future de la société.

Pierre Lapalme, président du conseil d'administration depuis 2009, a décidé de se retirer du conseil d'administration à compter du 19 décembre 2018. M. Lapalme a émis le commentaire suivant : « Ce fut un privilège et un honneur d'être associé à Pediapharm et à ses administrateurs, directeurs et employés, et je remercie toute l'équipe de Pediapharm pour sa poursuite incessante du rêve de développer et de commercialiser avec succès des produits pharmaceutiques spécialisés au Canada ».

La société est heureuse d'annoncer qu'à effet de la démission de M. Lapalme, le conseil a nommé Peter van der Velden au poste de président du conseil. M. van der Velden est l'associé directeur général de Lumira Ventures et possède une vaste expérience des marchés privés et publics dans l'industrie pharmaceutique. M. van der Velden a déclaré ceci : « Je suis très heureux d'assumer ce rôle et d'avoir la possibilité de travailler avec l'équipe exceptionnelle de la société, composée de dirigeants pharmaceutiques chevronnés, dans l'objectif d'exploiter le portefeuille de la société composé de produits de premier ordre. La société est bien placée pour intégrer efficacement les activités de Medexus et de Medac Pharma et pour mettre en oeuvre ses stratégies de croissance sur chacun de ses marchés clés ».

Sylvain Chrétien, fondateur de Pediapharm Inc., a été nommé président de l'exploitation au Canada de la société. Terri Shoemaker, présidente de Medac Pharma avant son acquisition par la société, a été nommée présidente de l'exploitation aux États-Unis de la société.

À la suite de l'annonce de la société le 13 décembre 2018, les actions ordinaires de la société devraient se transiger sur la bourse de croissance TSX sous le nouveau nom de la société, sur la base de la consolidation annoncée, et sous le code « MDP » lors de l'ouverture des marchés le 19 décembre 2018.

ATTRIBUTIONS D'ACTIONS INCITATIVES

La société a également annoncé que le conseil avait approuvé l'émission d'un total de 1 884 219 unités d'actions à négociation restreinte (des « UAR ») (28 263 332 UAR avant de donner suite au regroupement des actions ordinaires de la société, annoncé le 13 décembre 2018 [le « regroupement »]) à certains administrateurs, dirigeants et employés de la société et 3 333 options d'achat d'actions (« options ») (50 000 options avant de donner suite au regroupement) à un administrateur de la société en vertu du régime général incitatif à base d'actions de 2018 de la société (le « régime »). La société prévoit d'émettre toutes les UAR et options à compter du 19 décembre 2018. Les unités d'actions restreintes seront acquises en quantités égales aux premier, deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date d'émission en vigueur et les options seront acquises lors de l'émission. Le prix d'exercice des options correspondra au prix de clôture des actions ordinaires de la société le jour précédant l'émission. Chaque UAR et chaque option acquises confère à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire de la société en remettant un avis de levée conformément au régime et aux conditions de la convention d'attribution applicable.

À propos de la société

Medexus Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique spécialisée, chef de file de l'industrie et est dotée d'une solide plateforme commerciale en Amérique du Nord. La vision de la société est de fournir les meilleurs produits de soins de santé aux professionnels de l'industrie et aux patients tout en respectant ses valeurs fondamentales, soit : qualité, service à la clientèle, innovation et collaboration. Medexus Pharmaceuticals Inc. se concentre sur les domaines thérapeutiques des maladies auto-immunes et la pédiatrie. Ses produits phares sont Rasuvo et Metoject, une formulation unique de méthotrexate (stylo injecteur et seringue préremplie) pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes; ainsi que le Rupall, un médicament novateur contre les allergies au mode d'action sans pareil.

TSX Venture Exchange et son fournisseur de services réglementaires (tel que défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n'acceptent aucune responsabilité concernant la qualité ni l'exactitude de ce communiqué de presse.

AVIS AUX LECTEURS

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations dites prospectives en vertu des lois applicables sur les titres. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant l'échéancier prévu par la société pour l'attribution des UAR et des options ainsi que les activités et les résultats futurs attendus. Toutes les déclarations autres que des faits historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des développements futurs prévus ou anticipés par la société sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent être reconnues par l'utilisation des mots « peut », « pourrait », « devrait », « continuera », « prévoit », « anticipe », « estime », « croit », « compte », « planifie » ou « projette », ou la version négative de ces mots, ou des variantes de ces mots, ou encore par des termes comparables. Les déclarations prospectives posent plusieurs risques et incertitudes, dont une bonne partie est en dehors du contrôle ou du pouvoir de prédiction de la société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de Pediapharm diffèrent de façon considérable de ceux qui sont mentionnés dans des déclarations prospectives. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de façon considérable des attentes incluent le risque que l'intégration des opérations de la société, de Medac Pharma, Inc. et de Medexus Inc. échoue, les plans commerciaux de la Société ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier de déclarations publiques auprès des autorités pertinentes de réglementation sur les titres de la Société. La société estime que les attentes et les présomptions sur lesquelles les déclarations prospectives sont basées sont raisonnables, mais avise les lecteurs de ne pas s'y fier indûment parce que la société n'offre aucune garantie que tout objet de déclarations prospectives se réalisera. Puisque les déclarations prospectives portent sur des événements et des conditions à venir, elles posent par le fait même des risques et des incertitudes. Les résultats, le rendement et les réalisations réels de la société pourraient différer considérablement de ceux qui sont mentionnés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, et en conséquence, aucune garantie ne peut être offerte quant à la réalisation des événements exprimés dans les déclarations prospectives ni au bénéfice que la société en tirera si lesdits événements se réalisaient. La direction a inclus le résumé ci-dessus des présomptions et des risques reliés aux déclarations prospectives de ce communiqué de presse afin d'offrir aux porteurs de titres une perspective plus complète concernant les opérations à venir de la société; ces renseignements pourraient ne pas convenir à toute autre fin. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La liste de facteurs susmentionnée n'est pas complète. D'autres renseignements sur ces facteurs et sur d'autres facteurs pouvant affecter les opérations et les résultats financiers de la société sont présentés dans les rapports déposés auprès des autorités applicables de réglementation sur les titres, et sont présentés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com). Les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont faites à la même date que la date de publication de ce communiqué de presse, et la société n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour lesdites déclarations prospectives afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou des événements ultérieurs, à moins d'être tenue de le faire en vertu de la loi applicable sur les titres.

