Chengdu présente sa nouvelle mascotte : PANDA







CHENGDU, Chine, 17 décembre 2018 /CNW/ - Le bureau de la communication internationale de Chengdu, dans le but d'accroître la visibilité de la ville de Chengdu, a récemment présenté une nouvelle mascotte, PANDA, qui a rapidement attiré l'attention d'admirateurs de partout dans le monde. Le bureau, qui fait partie du comité municipal de Chengdu du Parti communiste chinois, et la presse économique quotidienne du Chengdu (Chengdu Economic Daily Press) ont lancé conjointement le compte officiel WeChat mettant en vedette la mascotte dans le but de publier les dernières nouvelles et des renseignements à jour sur la ville. Depuis son lancement sur WeChat, PANDA est devenu l'un des sujets les plus populaires sur les médias sociaux, après avoir publié plus de 70 articles sur le service de microblogues, dont 3 articles qui ont été lus par 100 000 personnes et 5 par 50 000 visiteurs. Grâce à six campagnes récemment lancées dans les collèges et les universités, ainsi que dans les communautés résidentielles et d'affaires, PANDA a vu le nombre de ses abonnés WeChat exploser.

Pour concevoir PANDA, ses créateurs se sont inspirés de Dudu, un personnage de panda en vedette dans une vidéo panoramique en réalité virtuelle faisant la promotion de la ville sortie en Europe en 2016. En tant qu'ambassadeur de marque de la ville de Chengdu, PANDA tient le public informé en temps réel des derniers développements des secteurs de l'immobilier, de la technologie et de l'innovation de la ville ainsi que de l'économie et de la culture à partir d'un nouveau point de vue multiforme.

Ces dernières années, Chengdu a obtenu des résultats remarquables dans la promotion de son image grâce à des rapports approfondis sur la transformation de la ville en la plus importante plaque tournante régionale de la Chine occidentale qui est, par le fait même, devenue la destination de choix des entreprises nationales et étrangères souhaitant s'établir dans cette partie du pays et participer activement à l'initiative gouvernementale de la nouvelle route de la soie.

Le panda géant, la fondue chinoise, l'opéra du Sichuan et le bianlian du Sichuan, ou l'opéra des visages changeants, ne sont que quelques-unes des icônes de la ville qui font de Chengdu une ville de plus en plus reconnue dans le monde entier, et grâce à cette reconnaissance, l'administration municipale accorde une attention accrue à l'environnement de la ville ainsi qu'au développement économique et urbain. En conséquence, Chengdu attire un nombre croissant de visiteurs provenant des quatre coins du monde.

La ville de Chengdu se réjouit d'être à l'avant-garde d'un avenir meilleur pour la planète. Suivez PANDA sur WeChat pour rester à l'affût des dernières nouvelles concernant la ville de Chengdu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/799081/PANDA_Chengdu_mascot.jpg

SOURCE Chengdu Economic Daily Marketing & Planning Co.,Ltd.

