Le siège des instituts Confucius (le Hanban) signe un protocole d'entente stratégique avec le département provincial de la Culture et du Tourisme du Sichuan

CHENGDU, Chine, 17 décembre 2018 /CNW/ - Le 5 décembre, le siège des instituts Confucius (le Hanban) a lancé le « projet de partenariat des instituts Confucius » lors de la 13e conférence des instituts Confucius qui se déroulait à Chengdu. En tant que l'un des partenaires du projet, le département provincial de la Culture et du Tourisme du Sichuan a signé un protocole d'entente stratégique avec le siège des instituts Confucius (le Hanban) et a accueilli la cérémonie de lancement du projet.

La coopération vise à renforcer l'importance du rôle de la plateforme mondiale des instituts Confucius, à promouvoir les vertus de la culture chinoise, à faire connaître au monde les qualités charismatiques de la Chine et de la province du Sichuan par des activités de tourisme culturel ainsi qu'à stimuler l'innovation pour propulser le développement de l'industrie touristique culturelle de la région du Sichuan.

Selon les termes du protocole d'entente, les deux parties organiseront conjointement des échanges culturels et des projets de collaboration linguistiques, culturels et touristiques entre la Chine et d'autres pays. Le siège des instituts Confucius (le Hanban) aidera le département provincial de la Culture et du Tourisme du Sichuan à mettre sur pied des bureaux d'information dans les instituts Confucius et dans des centres d'essai chinois à l'étranger partout dans le monde afin de promouvoir les destinations touristiques culturelles de la province du Sichuan, d'organiser des événements promotionnels pour l'industrie touristique culturelle du Sichuan dans certains pays, selon les besoins réels, et d'inviter des directeurs, enseignants et étudiants des instituts Confucius au Sichuan pour aider la recherche dans le secteur du tourisme culturel.

Le département provincial de la Culture et du Tourisme de la province du Sichuan prévoit d'élaborer des manuels et des cours sur la culture Bashu (la culture prédominante dans la province du Sichuan), en fonction des besoins des instituts Confucius, et de promouvoir leur utilisation dans les instituts Confucius à travers le monde après approbation. Parallèlement, le département communiquera avec les administrations locales, les entreprises et les organismes sociaux de la province du Sichuan afin de recueillir des fonds pour la construction d'autres instituts Confucius grâce à des dons volontaires et d'autres formes de soutien. Avec l'accord du siège des instituts Confucius (le Hanban), le département pourra utiliser la plateforme des instituts Confucius pour lancer des campagnes de marketing international.

Le présent protocole d'entente est valide pour une période de trois ans.

