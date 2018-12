Le ministre Bains commente l'annonce du CRTC sur les forfaits de données seulement à moindre coût pour les services mobiles sans fil







OTTAWA, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a fait la déclaration suivante à la suite de l'annonce du CRTC concernant les forfaits de données seulement à moindre coût pour les services mobile sans fil :

« Le CRTC a annoncé aujourd'hui que les Canadiens auraient bientôt accès à une nouvelle gamme de forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil.

« C'est un pas dans la bonne direction, mais nous savons que d'autres efforts doivent être faits pour rendre les forfaits plus abordables pour les Canadiens.

« La connectivité n'est plus un luxe de nos jours. Une concurrence plus grande est nécessaire sur le marché pour favoriser l'offre de services plus abordables.

« Notre gouvernement continuera donc de surveiller de près la dynamique du marché et de favoriser une concurrence accrue dans le secteur des télécommunications afin que tous les Canadiens puissent profiter de services de grande qualité à meilleur prix.

