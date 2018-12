Quectel annonce le lancement d'une nouvelle famille de modules LPWA fondée sur le modem 9205 LTE de Qualcomm







SHANGHAI, 17 décembre 2018 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, premier fournisseur mondial de modules pour l'Internet des objets (IdO), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle famille de modules multimodes BG95 et BG77 pour les liaisons sans fil à faible consommation énergétique (LPWA) fondés sur le modem 9205 LTE de QualcommMD de l'IdO. Étant l'un des premiers fournisseurs mondiaux ayant prévu livrer des modules cellulaires fondés sur ce nouveau modem, Quectel aidera les concepteurs à commercialiser plus rapidement et plus efficacement leurs solutions IdO.

La série de modules BG95 est composée de modules multimodes généraux Cat M1, Cat NB2 et EGPRS avec capacités GNSS intégrées, entièrement conformes aux spécifications R14 du 3GPP. Les modules de cette série occupent le même espace que leur prédécesseur, le module BG96, et sont compatibles avec les mêmes interfaces de programmation d'applications logicielles, ce qui permet aux clients d'effectuer une migration transparente grâce à des solutions IdO conçues à partir du module BG96 éprouvé. La production du module BG96 de Quectel se poursuivra et les clients continueront de recevoir du soutien technique pour celui-ci. Un module BG77 ultra-compact sera également bientôt disponible et offrira des caractéristiques et performances similaires, et ce, malgré une taille d'environ 14 sur 15 millimètres.

En tirant parti du processeur intégré ARM Cortex A7 compatible avec ThreadX ainsi que de mémoires RAM et flash adéquates, le BG95permettra aux concepteurs d'économiser sur le coût d'un MCU et de réduire l'espace nécessaire pour les cartes de circuits imprimés. Grâce à une réduction des pertes d'énergie du boîtier d'alimentation pouvant atteindre jusqu'à 70 % et une réduction de 85 % de la consommation de courant eDRX par rapport à son prédécesseur, le BG95 est véritablement un module à très faible consommation électrique.

Les modules BG95 comprennent également un ensemble complet de fonctions de sécurité matérielle, notamment le démarrage sécurisé, le débogage sécurisé, un système de fichiers sécurisé et la fourniture de clés sécurisées, en plus de permettre aux applications de confiance d'être exécutées directement sur le moteur Cortex A7 TrustZone.

Les modules BG95 et BG77 feront leurs débuts au kiosque 2115 de Quectel lors de la foire Consumer Electronics Show 2019 (CES 2019).

Visitez le site https://www.quectel.com/infocenter/news/427.htm pour consulter le communiqué complet.

À propos de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions est le premier fournisseur mondial de modules LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) et GNSS. À titre de fournisseur professionnel de modules cellulaires et de développeur de technologies propres à l'IdO, Quectel est en mesure d'offrir un service centralisé pour les modules cellulaires de type IdO. Les produits de Quectel font l'objet d'une utilisation à grande échelle dans les domaines liés à l'IdO et aux applications M2M, dont la télématique et le transport, le paiement intelligent, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, la passerelle sans fil, le secteur industriel, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance environnementale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web, ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

Qualcomm est une marque de commerce de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le modem 9205 LTE de Qualcomm est un produit de Qualcomm Technologies Inc. ou de ses filiales.

