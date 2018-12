Invitation aux médias - Dominic Champagne à Québec - Conférence de presse concernant le respect des obligations climatiques au Québec







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dominic Champagne, instigateur du Pacte pour la Transition, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le mardi 18 décembre à 14h00 à l'Observatoire de la Capitale Nationale à Québec.

Pour l'occasion, Dominic Champagne sera accompagné d'experts en lien avec le respect des obligations climatiques au Québec : Me Michel Bélanger, Me Mario Denis et Madame Paule Halley, professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mardi 18 décembre 2018

Heure : 14 h

Lieu : Observatoire de la Capitale Nationale, 1037 Rue de la Chevrotière, Québec, QC G1R 5E9. 21 ième étage, façade sud

Qui :

Me Michel Bélanger, avocat spécialisé en droit de l'environnement

Me Mario Denis, avocat-légiste

Paule Halley, professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement

Les médias auront la possibilité de diffuser les images en continu de la conférence de presse, au besoin.

