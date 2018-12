Fonds d'appui au rayonnement des régions - 1,5 M$ pour le Parc régional du Domaine seigneurial







MASCOUCHE, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), une aide financière de 1,5 M$ à la Ville de Mascouche pour la création du Parc régional du Domaine seigneurial. Ce soutien permettra de restaurer les infrastructures patrimoniales et de bonifier l'aménagement extérieur. Ce projet représente des investissements totaux de près de 14,4 M$ sur trois ans.

C'est l'adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Louis-Charles Thouin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest. Pour l'occasion, il était accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et du président de la Table des préfets de Lanaudière, et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Normand Grenier.

Cette initiative vise, entre autres, à restaurer le manoir seigneurial et son moulin. Aussi, l'ajout d'une scène extérieure pour des spectacles, de l'animation et des activités communautaires est prévu. Des travaux seront également effectués pour l'aménagement de passerelles, de terrasses, de sentiers et pour offrir un accès à la rivière.

Elle répond à quatre des priorités de Lanaudière qui se trouvent au coeur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, à savoir :

L'aménagement du territoire dans le respect de l'autonomie des MRC et de leur connaissance fine de leur milieu favorisant la pérennité des collectivités dans une optique de gestion intégrée des ressources.

Le soutien au développement d'infrastructures et équipements culturels et touristiques.

Le soutien et la bonification des produits d'appels et événements culturels et touristiques comme outil de rayonnement régional.

La reconnaissance de pôles culturels structurants et de lieux de création et de diffusion afin de s'affirmer culturellement, d'améliorer l'accès à la culture et de soutenir les créateurs et les artistes.

Citations :

« Grâce à cette aide financière, le gouvernement du Québec donne les moyens aux élus de Lanaudière d'élaborer et de soutenir un projet porteur qui contribuera à optimiser le potentiel socioéconomique et touristique de leur collectivité. Il profitera non seulement aux citoyennes et citoyens d'aujourd'hui, mais aussi aux générations futures. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Quel bel exemple de projet de développement durable pour la sauvegarde du patrimoine québécois! Avec une telle initiative, la communauté lanaudoise bénéficiera d'un milieu de vie plus attrayant et dynamique. »

Louis-Charles Thouin, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Bravo aux différents partenaires pour la concrétisation de ce parc régional d'envergure à Mascouche. Bravo pour votre travail de concertation et de mobilisation qui permettra de créer un espace rassembleur unique, non seulement à des fins récréotouristiques, mais aussi dans un souci de conservation du patrimoine de Lanaudière. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Il est clair que ce projet contribuera à faire rayonner le territoire et à positionner la région comme destination touristique attrayante. Les sommes investies permettront de servir de levier afin de générer des investissements majeurs et de favoriser la vitalité de la région. »

Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés. L'objectif est d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Dans le cadre du FARR, près de 3 M$ ont été accordés à Lanaudière pour 2018-2019.

Des sommes totalisant plus de 10 M$ ont déjà été annoncées depuis février dernier pour la réalisation de 19 initiatives dans la région. Pour la majorité d'entre elles, le soutien sera étalé sur plus d'une année financière.

