Invitation aux médias - Conférence de presse en lien avec le branchement des foyers de La Conception

LA CONCEPTION, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, et du député de Laurentides-Labelle, M. David Graham, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, invitent les représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le branchement des foyers de La Conception.

Date : Le mardi 18 décembre 2018



Heure : 14 h



Endroit : Hôtel de ville de La Conception

1371, rue du Centenaire

La Conception (Québec) J0T 1M0

