Local Logic et Centris renouvellent leur partenariat pour plus de fonctionnalités dans les outils courtiers et sur Centris.ca







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Local Logic® et Centris annoncent le renouvellement et l'expansion de leur partenariat novateur débuté en février 2017.

Durant les dix-huit premiers mois du partenariat, des millions d'utilisateurs ont pu mieux comprendre la localisation de leur future propriété grâce au portrait exhaustif de l'emplacement dressé par la startup montréalaise Local Logic® et offert sur les fiches sommaires des propriétés annoncées sur le site immobilier le plus important au Québec, Centris.ca. Rappelons que ces renseignements, par exemple, sur les moyens de transport à proximité, l'accessibilité aux services, les sources de bruit et les commerces environnants, ont permis aux acheteurs d'être mieux informés avant la visite d'une propriété.

Et ce n'est pas terminé! Depuis quelques semaines, la localisation est améliorée sur Centris.ca. Les scores sont passés de 1 sur 5 à 1 sur 10 pour une meilleure précision, des renseignements ont été ajoutés dans les critères de localisation, de même qu'une carte géographique. Par exemple, les numéros d'autobus desservant la zone sont indiqués, comme les garderies et les écoles primaires et secondaires sont identifiées avec leurs coordonnées. Il est aussi possible, lorsque nous faisons afficher tous les résultats de recherche sur une carte, de voir lesquels se situent dans un secteur qui répond à notre « style de vie ». Dans le menu de droite de la carte, il suffit d'activer la première icône, soit « Style de vie », pour voir cette carte se colorer en vert, jaune et rouge, et nous indiquer si, oui ou non, nous nous plairons dans le quartier.

Autre nouveauté depuis ce matin, cette fois, dans les outils courtiers : les zones de fréquentation scolaire sont identifiées, afin d'aider les courtiers à guider stratégiquement les parents lors de l'achat d'une propriété. Bonne nouvelle : cette fonction sera offerte sur Centris.ca en 2019.

Local Logic® et Centris collaboreront de plus belle afin d'ajouter des fonctionnalités, tant dans les outils courtiers que dans Centris.ca.

« Nous sommes ravis du renouvellement et de l'expansion de notre partenariat avec Centris. Les dix-huit premiers mois nous ont permis de valider nos hypothèses quant à l'importance des données de localisation en immobilier », affirme Gabriel Damant-Sirois, CPO et cofondateur de Local Logic®. « Les utilisateurs sont de plus en plus exigeants quant à leur expérience web. Le défi qui se dresse devant nous est d'incorporer leur style de vie tout au long de leur expérience sur Centris.ca. Nous trouvions également qu'il était temps d'offrir des outils puissants aux courtiers québécois afin de les aider à accomplir des recherches plus rapidement et de continuer à offrir un service exceptionnel. »

« Nous sommes très fiers de renouveler notre partenariat avec la startup montréalaise Local Logic® », souligne Éric Charbonneau, président de Centris. « Le but ultime de Centris est d'offrir toujours plus, et mieux, afin que les courtiers et le public soient adéquatement outillés pour exécuter toutes leurs recherches immobilières. Ce partenariat permettra aux deux entreprises de collaborer dans l'atteinte de cet objectif. »

À propos de Local Logic®

Local Logic® est une compagnie montréalaise d'information développant des algorithmes permettant de combiner des centaines de sources de données géospatiales afin de quantifier toutes les caractéristiques de localisation pertinentes lors d'une recherche en immobilier.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique offrant une gamme d'outils innovants aux professionnels de l'immobilier, dont Centris.ca, où sont réunies à la même adresse les propriétés à vendre et à louer par les courtiers du Québec.

