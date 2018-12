Une solution concrète pour le recyclage du verre au Québec; Tricentris enfin récompensé







LACHUTE, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Tricentris est très fier d'annoncer aujourd'hui que la poudre de verre est maintenant reconnue comme ajout cimentaire par le Groupe CSA. Cette nouvelle norme CSA-A3000 est accueillie comme une victoire et un privilège, mais aussi comme la consécration de près d'une décennie de travail acharné.

Depuis 2010, Tricentris est impliqué dans la valorisation du verre au Québec. C'est en collaboration avec la Société de valorisation et de commercialisation de l'Université de Sherbrooke (SOCPRA) et du professeur Arezki Tagnit-Hamou, de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, qu'a été développé cet écomatériau novateur. Produit depuis 2013 à l'usine de micronisation du verre de Tricentris à Lachute, la première usine en son genre en Amérique du Nord, le VERROX® est la seule poudre de verre faite à 100% de verre post-consommation provenant de la collecte sélective.

Tout en offrant une deuxième vie pour le verre du Québec, la poudre de verre permet d'améliorer les performances du béton en le rendant plus résistant et plus durable. Cet ajout cimentaire vient remplacer des parts de ciment dans les formulations de béton et peut être utilisé dans les trottoirs, les bordures, les pavés et le mobilier urbain, bref, toutes infrastructures où il y a du béton.

Bien qu'elle ait déjà été utilisée dans plusieurs réalisations municipales et projets de démonstration, l'introduction de la poudre de verre dans la norme CSA permet aujourd'hui de paver la voie vers son utilisation à très grande échelle. « Depuis 2013, les nombreux essais in situ réalisés avec le VERROX® dans les ouvrages ont contribué, par les résultats obtenus, à soutenir la normalisation de la poudre de verre » souligne monsieur Dominique Bégin, directeur de l'usine de micronisation du verre de Tricentris.

Chaque tonne de poudre de verre est composée de quelques 2000 bouteilles et contenants de verre. Et la valorisation de cette matière se poursuivra alors que Tricentris investira 1 million de dollars en 2019 pour l'achat de nouveaux équipements. L'usine de micronisation pourra alors doubler, voire tripler, la production de poudre verre afin de répondre à une demande exponentielle. Nul doute que Tricentris assume son rôle de leader dans la transformation du verre au Québec.

