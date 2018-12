Nomination de Me Brigitte Bishop à titre d'inspectrice générale de la Ville de Montréal







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé la nomination de Me Brigitte Bishop à titre d'inspectrice générale de la Ville de Montréal. Me Bishop assumait la fonction d'inspectrice générale par intérim depuis juillet dernier.

« Je suis très heureuse d'annoncer la nomination Me Bishop à titre d'inspectrice générale. Sa vaste expérience juridique dans le domaine des enquêtes et à titre de procureure à la DPCP pendant plus de 27 ans, ainsi que son travail irréprochable à titre d'inspectrice générale intérimaire, confirment qu'elle a tous les atouts pour assumer ce rôle de façon permanente », explique la mairesse de Montréal, Valérie Plante.



Rappelons que Me Bishop s'est jointe à la Ville de Montréal en 2017 à titre d'inspectrice générale adjointe, avant d'être nommée inspectrice générale intérimaire le 25 juillet 2018 à la suite du départ de Me Denis Gallant, rôle qu'elle pouvait occuper pour une période maximale de 180 jours, en vertu de l'article 57.1.6 de la Charte de la Ville de Montréal.





