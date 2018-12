Attribution du contrat pour la réparation des jetées de Port Dalhousie : réouverture prévue du site en 2021







ST. CATHARINES, ON, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait des investissements pour renouveler son réseau de ports pour petits bateaux, et collabore avec les municipalités et les autres intervenants pour lesquels les investissements et les dessaisissements peuvent améliorer la vie des collectivités locales. Le contrat de réparation des jetées de Port Dalhousie a été attribué. Les travaux de construction débuteront bientôt, ce qui permettra aux générations à venir de profiter des jetées.

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que Bronte Construction d'Oakville, en Ontario, a obtenu un contrat de 26,3 millions de dollars pour la restauration des jetées. L'entreprise commencera les travaux de mobilisation sur le site aujourd'hui. Les travaux de construction débuteront au début de 2019 et se termineront d'ici mars 2021. Les jetées de Port Dalhousie seront cédées à la ville de St. Catharines dès que les réparations seront terminées. Une annonce officielle sera faite en 2019 sur le site même.

Certaines parties des jetées sont fermées dans l'intérêt de la sécurité publique depuis 2015, date à laquelle de graves dommages ont été découverts dans les sous-structures des jetées est et ouest. Les travaux de réparation permettront aux piétons d'accéder aux quais, et aux navires d'amarrer le long de ceux-ci, restaurant ainsi toutes les fonctions antérieures du site. Les activités de remise en état permettront de joindre aux armatures de bois des quais existants de nouvelles palplanches d'acier ainsi que des rochers, et de remplacer les tabliers en béton.

Citations

« Nous travaillons avec diligence depuis trois ans pour rouvrir les quais de Port Dalhousie en toute sécurité. Cet investissement permettra de préserver une partie de l'histoire du Canada qui revêt également une importance cruciale pour l'économie de l'Ontario et de la région du Niagara. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement tient sa promesse concernant la réouverture de l'historique Port Dalhousie! Les jetées jouent un rôle crucial dans notre communauté, et il est important de les restaurer pour que les générations à venir puissent en profiter. J'ai hâte de voir la prochaine phase du processus de réhabilitation qui doit commencer au début de 2019. »

Chris Bittle, député de St. Catharines

Faits en bref

Dans le cadre du budget 2018, le gouvernement du Canada investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer la situation des collectivités et des économies locales et promouvoir la création d'emplois.

investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer la situation des collectivités et des économies locales et promouvoir la création d'emplois. Le programme des Ports pour petits bateaux a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

Le programme des Ports pour petits bateaux vise aussi à transférer la propriété et l'exploitation des ports de plaisance à des tierces parties intéressées, qui sont le mieux en mesure d'exploiter ces ports de façon efficace et adaptée aux besoins de l'économie locale.

Depuis 1995, Pêches et Océans Canada a procédé avec succès au dessaisissement de plus de 1 100 ports partout au pays.

