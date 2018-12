Avis aux médias - Des logements pour aider les femmes en crise de Calgary







CALGARY, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Joignez-vous à Kent Hehr, député de Calgary Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), à Kathleen Ganley, ministre de la Justice et Solliciteure générale, au nom de Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement, ainsi qu'à des partenaires du secteur de l'habitation pour l'inauguration d'un ensemble de 25 logements pour les femmes à Calgary.

Date : 18 décembre 2018



Heure : 10 h



Endroit : 719, 5e Rue N.-E.

Calgary (Alberta)





SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 14:43 et diffusé par :