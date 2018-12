Expo Entrepreneurs PRO, un grand rendez-vous entrepreneurial à Québec en 2019







QUÉBEC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Ville de Québec et le Gouvernement du Québec annoncent un soutien financier à parts égales, totalisant 400 000 $ pour l'organisation d'un rassemblement pour les professionnels de l'entrepreneuriat, Expo Entrepreneurs PRO, qui aura lieu à Québec les 12 et 13 juin 2019. L'annonce a été faite par M. Régis Labeaume, maire de Québec, et Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et M. Nima Jalalvandi, fondateur et président-directeur général d'Expo Entrepreneurs.

Fière du succès de sa première présentation à Montréal en 2018, l'équipe d'Expo Entrepreneurs, avec ses différents collaborateurs et partenaires, a pris la décision de créer une version « professionnelle » qui aura lieu à Québec. L'événement prévoit rassembler plus de 1 500 professionnels en entrepreneuriat (organisme à but non lucratif, services publics, institutions privées) des 17 régions administratives du Québec, pour développer leur collaboration et optimiser les services et programmes offerts. Il a pour objectifs d'accélérer le développement de la culture entrepreneuriale et de fédérer le milieu entrepreneurial au Québec.

La Ville octroie une aide financière de 200 000 $ à l'organisme Expo Entrepreneurs pour l'organisation de l'événement, montant qui provient de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, financée par le gouvernement du Québec. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation attribue pour sa part une somme de 200 000 $ issue du Programme d'aide à l'entrepreneuriat.

« L'événement Expo Entrepreneurs PRO est en droite ligne avec nos objectifs de faire de Québec la ville la plus entrepreneuriale et de promouvoir l'entrepreneuriat et son écosystème, a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume. C'est avec fierté que Québec, capitale de l'entrepreneuriat, accueillera les professionnels du milieu du développement économique de toute la province. Ce soutien de la Ville permet aux promoteurs de compléter leur montage financier avec des partenaires privés. Avec cet investissement, la Vision entrepreneuriale Québec 2023 stimule à nouveau le développement de l'entrepreneuriat dans la région. »

« Notre gouvernement est déjà au travail pour soutenir l'essor du Québec. La récente mise à jour économique le démontre bien. Des mesures totalisant 1,6 milliard de dollars sur cinq ans ont été annoncées pour appuyer nos entreprises, lesquelles sont essentielles à la création de richesse et d'emplois. » a déclaré Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Cette annonce est très encourageante pour le développement de l'entrepreneuriat au Québec. Notre capacité collective à créer des ponts entre les expertises, les expériences et les industries sera déterminante dans la croissance économique du Québec dans les années à venir. C'est grâce à des événements comme Expo Entrepreneurs à Montréal et Expo Entrepreneurs PRO à Québec que nous pourrons unir nos forces, nos usages, nos méthodologies et nos programmes pour franchir une nouvelle étape de maturation de notre écosystème entrepreneurial, » a précisé M. Nima Jalalvandi, président-directeur général d'Expo directeur général d'Expo Entrepreneurs.

À propos d'Expo Entrepreneurs

Expo Entrepreneurs est une organisation dont la vocation est de rassembler l'écosystème entrepreneurial québécois. Son objectif est de renforcer cette culture au Québec en réunissant les principaux acteurs, qu'ils soient participants ou exposants, afin d'encourager l'échange et faire partager les expériences de chacun. L'OBNL organise chaque année des événements fédérateurs, dont la deuxième Expo Entrepreneurs à Montréal les 23 et 24 janvier 2019 et la première Expo Entrepreneurs PRO à Québec les 12 et 13 juin 2019.

À propos du Programme d'aide à l'entrepreneuriat

Le Programme d'aide à l'entrepreneuriat du ministère de l'Économie et de l'Innovation est un outil permettant de soutenir les organismes qui offrent des services spécialisés et complémentaires à ceux existants.

À propos de la Vision entrepreneuriale Québec 2023

Axée sur l'entrepreneuriat, l'innovation, la croissance, le financement et l'accompagnement, la Vision entrepreneuriale Québec 2023 a pour objectif de faire de Québec la capitale de l'entrepreneuriat au pays d'ici 5 ans. Elle réunit des programmes et mesures d'aide financière pour faire croître les entreprises. La Vision bénéficie d'un financement de plus de 75,8 M$ du gouvernement du Québec. La Ville de Québec, le Secrétariat à la Capitale-Nationale et Québec International agissent à titre de partenaires de premier plan dans le déploiement de la Vision. Pour en savoir plus, on peut consulter le ville.quebec.qc.ca/financement.

