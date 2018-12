Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien au profit de l'innovation dans le nucléaire







SASKATOON, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à événement important auquel prendre part l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection, qui annoncera un soutien de la part du gouvernement fédéral au profit de l'innovation et de la recherche dans le nucléaire en Saskatchewan en ce qui touche à la médecine et à l'agriculture.

Le ministre Goodale fera une annonce au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Date : Mardi 18 décembre 2018 Heure : 10 h 30 (les représentants des médias sont priés de s'inscrire au plus tard à 10 h 15) Endroit : Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences

120, chemin Maintenance, campus de l'Université de la Saskatchewan

Saskatoon (Sask.)

