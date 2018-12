Investissement majeur pour le transport aérien régional - Le premier ministre François Legault annonce une aide financière de plus de 21,7 M$ pour les infrastructures aéroportuaires en Gaspésie







GASPÉ, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, confirme l'octroi d'une aide financière de plus de 21,7 M$ aux villes de Gaspé, Matane, et Sainte-Anne-des-Monts ainsi qu'à la municipalité régionale de comté (MRC) du Rocher-Percé pour la réalisation de travaux dans leurs aéroports.

Le premier ministre du Québec en a fait l'annonce aujourd'hui à Gaspé en compagnie du ministre des Transports et ministre responsable de l'Estrie, M. François Bonnardel. L'aide financière est accordée dans le cadre du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales.

Ces investissements permettront de procéder à la réfection de ces quatre aéroports qui ont été trop longtemps délaissés et qui sont essentiels à la vitalité économique de la Gaspésie.

Citations :

«?Les investissements annoncés aujourd'hui étaient très attendus et sont essentiels pour l'essor économique de la Gaspésie. Les aéroports régionaux répondent aux besoins des citoyens et des entreprises en matière de mobilité. C'est pourquoi notre gouvernement investit massivement afin de permettre l'amélioration et le développement des infrastructures aéroportuaires du Québec. Favoriser et améliorer le transport interrégional est une priorité pour nous.?»

M. François Legault, premier ministre du Québec

«?La mise à niveau des infrastructures est indispensable pour la croissance de l'industrie aérienne régionale, dont dépendent des milliers d'emplois au Québec. Les investissements annoncés aujourd'hui vont permettre d'offrir aux citoyens des infrastructures aéroportuaires de meilleure qualité, de favoriser leur exploitation sécuritaire et d'offrir des services plus adaptés tant à la population locale qu'aux entreprises et aux touristes, ce qui aura pour effet de stimuler l'économie de la région.?»

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Une aide financière de 3?576?011 $ est accordée à la municipalité de Gaspé pour la réalisation de travaux à l'aéroport de Michel-Pouliot. Ces travaux permettront :

le prolongement de 1?000 pieds de la piste de l'aéroport?;



l'installation de lumières de piste et de feux d'approche?;



la mise en service de nouvelles approches aux instruments?;



l'installation d'une station d'observation météorologique automatisée.

Une aide financière de 5?066?550 $ est accordée à la municipalité de Matane pour la réalisation de travaux à l'aéroport municipal. Ces travaux permettront :

pour la réalisation de travaux à l'aéroport municipal. Ces travaux permettront : la réfection de la piste, de la voie de circulation, du tablier ainsi que du balisage lumineux?;



l'installation d'une clôture entourant l'ensemble de l'aéroport et d'une barrière de sécurité?;



la construction d'une nouvelle aérogare?;



l'installation d'une station d'observation météorologique automatisée.

Une aide financière de 8?328?056 $ est accordée à la Municipalité régionale de comté du Roché-Percé pour l'aéroport sous son autorité. Ces travaux permettront :

la réfection de la piste, de la voie de circulation et du tablier?;



le prolongement de la piste de 1?000 pieds?;



l'installation de lumières de piste.

Une aide financière de 4?721?322 $ est accordée à la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts pour l'aéroport sous son autorité. Ces travaux permettront :

pour l'aéroport sous son autorité. Ces travaux permettront : la réfection de la piste?;



l'élargissement de la piste?;



la réfection du balisage lumineux?;



l'amélioration des approches aux instruments et des aides à la navigation?;



la construction d'un bâtiment pour l'entretien et l'entreposage d'équipements.

Le programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectif de :

maintenir en bon état le réseau aéroportuaire et en assurer sa pérennité?;



contribuer au développement du réseau aéroportuaire?;



contribuer à l'offre de services aériens et à la mobilité des personnes par l'entremise d'infrastructures adéquates.

