/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce pour la décontamination d'un terrain dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 1/

Des avertissements météorologiques sont actuellement en vigueur en Gaspésie. Selon Environnement Canada, de 15 à 25 centimètres de neige et de la poudrerie sont attendues dans plusieurs secteurs de la région, dès lundi après-midi. Ces conditions...

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, invite les représentants des médias à une conférence de presse où il procédera, au nom de la ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme MarieChantal...

Le député de Tobique-Mactaquac, T.J. Harvey, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, fera une annonce concernant la foresterie à la scierie Jamer John W. Ltd. Un point de presse et une visite de l'usine...