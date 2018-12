Une « soirée magique à l'Hôtel de l'ITHQ » pour des jeunes de la Tablée des chefs et leur famille!







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Pour le temps des Fêtes, l'Hôtel de l'ITHQ et le Restaurant de l'ITHQ ont souhaité donner au suivant en faisant vivre une soirée magique à trois jeunes participants du programme des Brigades culinaires de la Tablée des chefs. Ainsi, les trois apprentis-chefs sélectionnés par l'équipe de la Tablée se sont vus offrir une nuitée avec leur famille à l'Hôtel de l'ITHQ samedi dernier. Un souper VIP et un petit-déjeuner au Restaurant de l'ITHQ complétait ce moment féérique, pour ces familles venant de Montréal et de Sherbrooke.

C'est l'équipe de l'Hôtel de l'ITHQ qui a eu l'idée de cette soirée d'exception : « Nous enseignons à nos étudiants qu'il est essentiel dans le domaine de l'accueil de tisser des liens forts avec la communauté. Une initiative comme celle-ci nous permet donc de joindre la parole aux actes et d'avoir un impact positif dans la vie de ces familles. Et nous sommes heureux que la Tablée des chefs, un partenaire naturel de l'ITHQ, ait tout de suite accepté de participer à ce projet », explique Marie-Claude McDuff, directrice de

l'Hôtel de l'ITHQ.

Fondée en 2002 par Jean-François Archambault, un diplômé de l'ITHQ, la Tablée des chefs a pour mission de nourrir et d'éduquer. Le programme des Brigades Culinaires permet chaque année à 3 000 jeunes Québécois de tous milieux d'apprendre des techniques de base en cuisine et des principes de saine alimentation.

Lors de leur séjour à l'ITHQ, les trois jeunes sélectionnés ont notamment eu droit à une visite privée des installations culinaires de l'ITHQ. De plus, un mot personnalisé et un chocolat attendaient chaque enfant dans la chambre. Enfin, pour ajouter des cadeaux sous le sapin cette année, chaque famille est repartie avec un sac cadeau préparé par la Tablée des chefs contenant des ustensiles de cuisine, tablier, boîte à lunch, livres de recettes, aliments et différentes gourmandises. Pour sa part, l'Hôtel de l'ITHQ leur a offert un ensemble cadeau contenant ses produits signatures de soins corporels et capillaires.

