Les gouvernements du Canada et du Yukon collaborent pour améliorer l'accès aux options de traitement pour les personnes aux prises avec un trouble de consommation de substances







OTTAWA, le 17 déc. 2018 /CNW/ - La crise des opioïdes a des effets dévastateurs sur les personnes, les familles et les collectivités partout au pays. Sans un accès accru à des options de traitement efficaces et fondées sur des données probantes, les personnes qui sont aux prises avec des troubles de consommation de substances continueront d'être à risque de surdose.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, le député, l'honorable Larry Bagnell et l'honorable Pauline Frost, ministre de la Santé et des Services sociaux du Yukon, ont annoncé une entente bilatérale dans le cadre du Fonds de traitement d'urgence du gouvernement du Canada.

L'entente prévoit un investissement de plus de 945 000 $ (à savoir 500 000 $ par le gouvernement du Canada et 445 104 $ du Territoire du Yukon) afin d'accroître l'accès des personnes aux prises avec un trouble de consommation de substances à des services de traitement de qualité.

Les fonds serviront à améliorer, à intégrer et à accroître le soutien fourni par le Service de traitement des opioïdomanes (STO) du Yukon. Ceci comprend des investissements pour :

élargir l'accès à des services complets, comme des services de travail social, de psychiatrie et de santé mentale;

intégrer la prescription à long terme de la méthadone comme remplacement des opioïdes dans le cadre de services de traitement complet (traitement d'entretien à la méthadone);

ajouter une infirmière en santé mentale à temps plein au sein de l'équipe du STO et améliorer les services de traitement aux opioïdes agonistes.

Les gouvernements du Canada et du Yukon continueront de collaborer pour accroître les services de traitement offerts aux personnes qui souffrent de troubles liés à la consommation de substances et qui cherchent de l'aide.

Citations

« Les surdoses d'opioïdes continuent d'avoir des répercussions dévastatrices dans les collectivités de partout au pays, y compris au Yukon. Cette entente bilatérale facilitera et accroîtra l'accès à des services de traitement essentiels sur le territoire afin d'aider les personnes aux prises avec un trouble de consommation de substances. Nous devons continuer à travailler de façon globale et concertée pour aider les Canadiens à avoir accès aux traitements et aux mesures de soutien. »

L'honorable Larry Bagnell

Député

«?Le Yukon a été profondément touché par la crise d'opioïdes, qui continue à avoir des impacts dévastateurs sur les communautés partout sur le territoire. Ce financement permettra d'accroître et d'améliorer les services et les options de traitements offerts à ceux avec des troubles liés à l'utilisation de substances au Yukon. En optimisant notre système de soutien et en intégrant des stratégies à long terme autour de l'usage des opioïdes, nous contribuerons à réduire ses impacts nocifs sur nos communautés et notre territoire.?»

L'honorable Pauline Frost

Ministre de la Santé et des Services sociaux du Yukon

Produit connexe

Document d'information : Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon dans le cadre du Fonds de traitement d'urgence

Fonds de traitement d'urgence

Liens associés

Infographique : Gouvernement du Canada - Mesures fédérales sur les opioïdes

Rapport national : Décès apparemment liés à la consommation d'opioïdes au Canada

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 13:38 et diffusé par :