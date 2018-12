Le premier ministre François Legault en tournée en Gaspésie pour annoncer 42 millions de dollars pour l'industrie de la pêche







CHANDLER, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les pêcheurs québécois sont le pilier fondamental de toute activité dans l'industrie de la pêche. En Gaspésie, ils embauchent plus d'un millier de personnes pour une valeur des débarquements annuels de plus de 124 M$.

Le secteur de la capture en Gaspésie est en pleine croissance grâce à la mise en place et au financement, par près de 400 entreprises de pêche et de leurs associations, de programmes qui assurent le maintien des débouchés sur les marchés américains et européens. Les journaux de bord électroniques, outils essentiels pour une traçabilité des produits capturés dans toute la chaîne de valeur, les identifiants d'origine, le financement des programmes de certification MSC, la protection des ressources halieutiques et des mammifères marins, le développement de nouvelles technologies pour les pêches, la formation des pêcheurs et des aides-pêcheurs, l'ensemencement de homards, les programmes d'analyses scientifiques post-saison ne sont que quelques exemples des investissements des pêcheurs.

Nous accueillons avec satisfaction, l'investissement par le gouvernement fédéral avec le soutien du gouvernement provincial d'un fonds pour le développement des technologies pour le secteur de la pêche.

Nous invitons cordialement, le premier ministre et le ministre Lamontagne à revenir poursuivre le dialogue entamé avec les pêcheurs et à découvrir les lieux représentatifs de notre secteur.

SOURCE Regroupement des pêcheurs professionnels de la Gaspésie du SUD

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 13:25 et diffusé par :