La Microbrasserie Glutenberg procède au rappel volontaire des canettes de la bière Glutenberg sans alcool







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Microbrasserie Glutenberg annonce qu'elle procède au rappel volontaire de toutes les canettes de bières de marque « Glutenberg sans alcool » en raison d'un risque d'éclatement. Le problème réside dans la possibilité que certaines canettes puissent éclater au fil du temps lorsqu'elles sont entreposées à température de la pièce, à cause d'une trop grande quantité d'oxygène dans le contenant.

La qualité de la bière n'est aucunement mise en cause dans ce rappel et le produit pourrait être consommé sans danger par le consommateur si la canette n'est pas gonflée. La compagnie demande tout de même au public de rapporter tous les produits visés pour obtenir un remboursement.

« La sécurité est primordiale pour nous et nous procédons à ce rappel volontaire parce qu'il existe un risque infime, mais tout de même présent, d'éclatement de certaines canettes. Nos équipes travaillent en ce moment à identifier les causes pour pouvoir ensuite mettre en place les mesures correctives qui permettront d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise », a déclaré le chef de la direction, David Cayer.

L'entreprise procède au rappel de toutes les canettes de « Glutenberg sans alcool » qui se trouvent autant dans le commerce que chez les consommateurs.

Tous les détaillants ont été contactés pour que le produit soit retiré des tablettes. Les consommateurs ayant acheté ces produits peuvent les rapporter à leur détaillant pour obtenir un remboursement ou communiquer avec la compagnie à l'adresse suivante : info@glutenberg.ca.



À propos de la Microbrasserie Glutenberg

La Microbrasserie Glutenberg est chef de file dans le segment des bières sans gluten. Récipiendaire de 5 prix au World Beer Cup et de 21 prix au Canadian Brewing Awards, elle est reconnue comme étant la meilleure microbrasserie sans gluten au monde. Les ventes de la Microbrasserie Glutenberg atteignent plus de 2 000 000 L par année et ce, dans 10 provinces canadiennes, 26 États américains et 8 pays.

SOURCE Glutenberg

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 13:16 et diffusé par :