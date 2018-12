Le Canada et le Metis Settlements General Council signent un accord?cadre







OTTAWA, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Le Canada et la Nation métisse travaillent ensemble à renouveler leur relation, en s'appuyant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne?Autochtones, et Gerald Cunningham, président du Metis Settlements General Council, ont signé un accord?cadre qui trace les grandes lignes des thèmes de discussion et qui sert de fondement pour les négociations d'un accord de réconciliation avec les huit conseils des établissements qui constituent le Metis Settlements General Council, dont le siège est en Alberta.

Les thèmes de discussion indiqués dans le cadre comprennent le renouvellement de la relation de gouvernement à gouvernement et le soutien de communautés en santé, en sécurité et prospères en explorant les priorités liées à des secteurs comme la santé, l'emploi et le perfectionnement des compétences, le logement, et le bien?être des enfants et de la famille.

Citations

« Nous sommes très fiers de signer cet accord?cadre qui oriente clairement les négociations visant une plus grande autodétermination pour les huit établissements métis. Nous remercions le président Cunningham pour son leadership à cet égard et nous sommes impatients de poursuivre notre travail ensemble pour faire avancer les priorités définies par ces communautés. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne?Autochtones

« C'est un grand honneur pour moi de signer cet accord-cadre historique au nom de nos membres des établissements métis. Le cadre constitue une étape importante sur la voie de la réconciliation et de la reconnaissance des droits, de gouvernement à gouvernement, de nation à nation. Cette signature historique nous ouvrira des portes qui n'avaient jamais été ouvertes auparavant. La journée d'aujourd'hui est une journée très spéciale, car elle marque une étape importante pour les établissements métis alors que nous nous engageons sur une nouvelle voie pour façonner notre avenir au profit de nos enfants et petits-enfants. C'est une période de possibilités et de possibilités extraordinaires pour continuer à miser sur la vision de nos aînés. »

Gerald Cunningham, président

Metis Settlements General Council

Faits en bref

Le Metis Settlements General Council représente les établissements métis de Buffalo Lake, d'East Prairie, d'Elizabeth, de Fishing Lake , de Gift Lake , de Kikino, de Paddle Prairie et de Peavine.

, de , de Kikino, de Paddle Prairie et de Peavine. Les huit établissements métis de l' Alberta couvrent 1,25 million d'acres au total et comptent environ 8 000 résidants.

couvrent 1,25 million d'acres au total et comptent environ 8 000 résidants. Les établissements métis, dans leur forme actuelle, ont été créés au titre d'une loi provinciale, la Métis Settlement Act , adoptée par l'Assemblée législative albertaine en 1990.

, adoptée par l'Assemblée législative albertaine en 1990. Ces communautés métisses uniques en leur genre ont été reconnues pour la première fois dans la Métis Betterment Act de 1938.

