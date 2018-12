Le gouvernement du Canada félicite la Première Nation de Membertou pour l'achèvement de son projet d'infrastructure portuaire







PREMIÈRE NATION DE MEMBERTOU, TERRITOIRE MI'KMAQ, NS, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des occasions de développement économique et la croissance dans les communautés autochtones.

Aujourd'hui, Mark Eyking, député de Sydney-Victoria, se joint, au nom de l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, au chef Terry Paul, aux membres du conseil et aux membres de la Première Nation de Membertou pour célébrer l'achèvement du projet d'infrastructure portuaire.

Par l'entremise de ce projet, la Première Nation de Membertou complète ainsi la phase 1 du port de Sydney dans le secteur industriel qui permettra d'appuyer une multitude d'occasions commerciales. Membertou en est à examiner les possibilités de partenariats sur le site.

Services aux Autochtones Canada a versé 3 millions de dollars dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques en appui à ce projet d'infrastructure économique d'une valeur de 6,4 millions de dollars. Le projet devrait permettre de créer des emplois, d'accroître les revenus pour la Première Nation et Cap-Breton et entraîner une hausse de la valeur foncière.

Citations

« Félicitations au chef Terry Paul et à la Première Nation de Membertou pour la réalisation de votre projet d'infrastructure portuaire. Ce projet permettra de créer des emplois et d'offrir des formations aux membres de la communauté, tout en soutenant la croissance et la diversification d'une économie prospère bien ancrée dans le milieu. »

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Conformément à notre objectif à long terme visant à investir à Cap-Breton, Membertou vise à mettre à profit notre propriété riveraine, dans le port de Sydney. Notre vision, une fois concrétisée, se traduira par une main-d'oeuvre dynamique, renouvelée et pleine d'entrain, qui viendra consolider les actifs de Cap-Breton. Nous sommes fiers de travailler avec notre gouvernement à créer de nouvelles possibilités qui tendent vers le développement durable de l'île. »

Chef Terry Paul

Première Nation de Membertou

« Les communautés des Premières Nations font de l'excellent travail dans le but d'assurer le développement à Cap-Breton. C'est toujours un plaisir de travailler avec la Première Nation de Membertou et de voir la vision de ses membres se transformer en réalité. Félicitations à la communauté pour avoir atteint cette nouvelle étape. Les emplois créés dans la cadre de ce projet sont essentiels à la prospérité de la communauté et de la région. J'ai hâte d'assister à la réalisation de tous les progrès à venir. »

L'honorable Mark Eyking

Député de Sydney-Victoria

Les faits en bref

La Première Nation de Membertou est située à Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Sa population dans la réserve est d'environ 1 550 personnes, tandis qu'environ 620 membres vivent à l'extérieur de la réserve.

est située à Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Sa population dans la réserve est d'environ 1 550 personnes, tandis qu'environ 620 membres vivent à l'extérieur de la réserve. L'investissement de Services aux Autochtones Canada dans le projet d'infrastructure portuaire avait pour but de mener à bien certaines activités, y compris le nivellement du terrain, le remplissage, le dragage et la construction d'une route. Les travaux visent à aménager un bassin flottant et à encourager le développement de futures entreprises sur ce même site.

