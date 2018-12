Mathieu Lacombe, Robert Bussière et Mathieu Lévesque dressent un bilan positif de l'année 2018







QUÉBEC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau M. Mathieu Lacombe, le député de Chapleau et adjoint parlementaire de la ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, ont fait aujourd'hui un bilan de leurs différentes réalisations depuis leur élection en octobre dernier.

À cette occasion, ils ont fait savoir la façon dont ils continueront à développer leur comté respectif.

Citations

« Nos trois grandes priorités pour l'Outaouais, soit l'élargissement de l'autoroute 50, la construction d'un nouvel hôpital en Outaouais, le développement de l'offre de services à l'Université du Québec en Outaouais, avancent à grands pas. J'ai eu d'ailleurs des rencontres constructives avec les intervenants respectifs de ces dossiers. En 2019, ces projets avanceront grandement. De plus, je travaille présentement sur différentes initiatives pour développer l'économie du comté de Papineau. Nous poursuivrons le travail pour que les dossiers de la nouvelle école à l'Ange-Gardien, du CLSC de Val-des-Bois et de l'urgence de Saint-André-Avellin progressent au cours des douze prochains mois.

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Lors de la campagne électorale, notre parti avait pris l'engagement d'être à l'écoute des gens. Je suis au travail pour les gens de Gatineau depuis le 2 octobre dernier. Au cours des dernières semaines, je me suis déplacé dans tout le comté pour visiter plus de 27 municipalités, MRC et communautés algonquines du territoire. À ce nombre s'ajoute un nombre important d'organismes et de rencontres citoyennes. En tant que député de Gatineau, je vous assure que vous pouvez avoir confiance que je serai toujours là pour vous. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Depuis mon élection le 1er octobre dernier, je m'affaire à être le plus près possible de la population de la circonscription de Chapleau. Pour elle, la porte est toujours ouverte. En ce qui concerne l'installation d'un nouvel appareil IRM à l'hôpital de Gatineau, je réitère mon engagement électoral à sa réalisation en 2019. De plus, je demeure à l'écoute des citoyens pour faire plus et faire mieux pour eux. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

