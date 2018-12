Konica Minolta lance les imprimantes grand format hybrides à DEL UV AccurioWide 160 et 200







MISSISSAUGA, Ontario, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), chef de file du secteur des communications graphiques, a annoncé le lancement commercial des imprimantes grand format AccurioWide 160 et AccurioWide 200, qui reposent toutes deux sur une plateforme technologique hybride permettant d'imprimer sur la plupart des supports rigides, rouleau-à-rouleau et sur rouleaux flexibles. Maintenant en vente au Canada, ces appareils se destinent aux imprimeurs commerciaux, aux franchises d'impression et aux ateliers d'affichage qui souhaitent propulser l'efficacité et la rentabilité de leur production grand format vers de nouveaux sommets.



Dotées de la technologie de tête d'impression KM1024i de Konica Minolta, les deux imprimantes utilisent de l'encre UV qui contient une quantité accrue de pigments par gouttelette, ce qui réduit la consommation d'encre comparativement aux autres imprimantes sur le marché. Elles offrent une qualité d'impression remarquable dans un vaste éventail de couleurs d'une vivacité exceptionnelle grâce à la résolution d'impression pouvant atteindre 1 440 x 720 ppp. Et pour stimuler les économies en impression de production, une combinaison de rayons ultraviolets (UV) refroidis à l'air et de lampes à DEL accélère le séchage de l'encre, sans compter que dans la plupart des cas, les DEL dureront toute la vie de l'appareil.

L'AccurioWide 160 fonctionne sous différents modes de vitesse d'impression, allant de l'ébauche au haut de gamme, dans quatre couleurs avec encres blanches ou six couleurs seulement. L'AccurioWide 200 offre quant à elle une largeur et une vitesse d'impression supérieures à celles du modèle 160, en plus de ses six couleurs d'impression avec encres blanches. Compatibles avec toutes sortes de supports et de substrats, les imprimantes AccurioWide conviennent à la production d'enseignes et d'affiches traditionnelles comme des bannières pour point de vente, mais aussi aux applications de niche comme l'impression directe sur l'aluminium Dibond ou le bois pour obtenir des produits spécialisés.

À cela s'ajoute AccurioPro WideDirector, un logiciel de déroulement du travail robuste et complet qui contrôle les imprimantes AccurioWide et prend en charge les tâches d'impression les plus complexes et ardues qui soient. Ce logiciel tout-en-un peut gérer les couleurs et les outils de vérification par l'analyse automatique d'une tâche d'impression numérique entrante et la proposition de modifications pour une meilleure qualité d'image au besoin. Le logiciel offre la mise en page automatisée des tâches grâce à la répétition, l'emboîtage des images avec l'impression sur plusieurs imprimantes et la prise en charge des finisseurs d'impression. Le logiciel AccurioPro WideDirector est aussi compatible avec le spectrophotomètre de numérisation FD-9 de Konica Minolta ainsi que d'autres appareils de tiers pour la création de profils et la gestion des couleurs. Prochainement, AccurioPro WideDirector s'utilisera également avec les spectrophotomètres portatifs FD-5 et FD-7 de Konica Minolta.

« Ces deux produits marquent la première aventure officielle de Konica Minolta sur le marché de l'impression grand format, et nous croyons qu'ils sont à l'image de l'innovation technologique qui a fait la renommée de l'entreprise. La technologie de tête d'impression et les outils de gestion des couleurs qu'offrent les AccurioWide 160 et 200 sont à la fine pointe de la technologie et apportent une valeur inestimable à nos clients », affirme Norm Bussolaro, directeur principal du marketing de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée.

L'imprimante AccurioWide 160 était en vedette au salon professionnel de l'industrie Print 18 tenu récemment à Chicago, et les deux appareils étaient en démonstration à l'expo 2018 de la Specialty Graphic Imaging Association (SGIA), à Las Vegas. Les deux modèles sont maintenant offerts aux consommateurs canadiens. Pour en savoir plus, il suffit de communiquer avec son représentant de Konica Minolta.

