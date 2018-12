Le ministre Mathieu Lacombe fait le bilan des mesures proposées pour favoriser le bien-être des enfants et mieux soutenir les familles

Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des occasions de développement économique et la croissance dans les communautés autochtones. Aujourd'hui, Mark Eyking, député de Sydney-Victoria, se joint, au nom de l'honorable Jane Philpott, ministre...

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait un bilan aujourd'hui des différentes mesures en faveur des enfants et des familles qui ont été annoncées au cours des dernières semaines. À cette occasion, il a mis en lumière certaines mesures...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, annoncera un appui financier aux entreprises suivantes : Les...