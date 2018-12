Sylvie Harvey nommée directrice générale de la Coopérative d'informatique municipale (CIM)







SAINT-HENRI, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et président du conseil d'administration de la Coopérative d'informatique municipale (CIM), M. Jacques Demers, est très heureux d'annoncer l'arrivée de Mme Sylvie Harvey à la CIM à titre de directrice générale.

«?Sylvie Harvey apporte à la CIM sa connaissance du monde municipal dont elle perçoit fort bien les défis et les besoins, notamment pour avoir déjà agi comme directrice générale de la MRC de Coaticook durant neuf ans?», a indiqué M. Demers, en ajoutant que «?sa formation et son expertise en développement économique permettront entre autres l'émergence de solutions concrètes et structurantes aux enjeux qui confrontent les municipalités et les MRC dans le domaine de l'informatique et de l'évaluation foncière?».

Départ de Stéphane Turgeon

Le président de la FQM a également annoncé à regret le départ de M. Stéphane Turgeon qui occupait le poste de directeur général depuis maintenant deux ans, et qui a travaillé auparavant à la Corporation informatique Bellechasse pendant de nombreuses années.

«?Nous saluons l'immense travail accompli chez CIM par Stéphane Turgeon dont l'engagement a permis à cette organisation de croître au cours des dernières années. Il a choisi de relever d'autres défis, et nous lui souhaitons tout le succès escompté dans ses projets futurs?», a déclaré M. Demers.

