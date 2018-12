Invitation aux médias - Annonce : mesures d'amélioration à la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord







QUÉBEC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et le président-directeur général par intérim de la Société des traversiers du Québec (STQ), M. François Bertrand, invitent les représentants des médias à une annonce concernant la bonification de la desserte de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti.

À cette occasion, des mesures visant à rendre la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord plus simple, plus accessible et plus abordable seront présentées.

M. Randy Jones, maire de Gros-Mécatina et préfet de la municipalité régionale de comté (MRC) Le Golfe-du-Saint-Laurent, prendra également la parole.

Date : Mardi 18 décembre 2018



Lieu : À bord du NM Bella Desgagnés - Salon des passagers

Terminal des croisières du Port de Sept-Îles



Heure : 11 h



Merci de confirmer votre présence à alexandre.lavoie@traversiers.gouv.qc.ca.

