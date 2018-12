Le Canada présente son Plan d'action national pour un gouvernement ouvert







OTTAWA, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure résolu à faire preuve d'ouverture et de transparence en mettant de l'avant un gouvernement responsable.

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, présente aujourd'hui le Plan d'action national pour un gouvernement ouvert de 2018 à 2020. Le 4e plan du Canada, élaboré en collaboration avec des milliers de Canadiens, annonce un investissement important dans la santé démocratique à long terme du Canada.

Le nouveau plan énonce 10 engagements en matière de gouvernement ouvert visant à promouvoir la responsabilisation du gouvernement et la participation des citoyens. Qu'il s'agisse de mettre à niveau les services gouvernementaux numériques, de renouveler une relation de nation à nation avec les peuples autochtones ou d'ouvrir l'accès aux données et aux recherches scientifiques fédérales, ces mesures reflètent les recommandations des Canadiens pendant le processus de consultation publique du plan et intègrent les leçons tirées des plans précédents.

Au cours des 2 prochaines années, plusieurs ministères fédéraux dirigeront et réaliseront les engagements énoncés dans ce plan. D'ici quelque temps en 2019, les Canadiens pourront suivre l'évolution des engagements et des activités qui leur tiennent le plus à coeur.

Le Canada joue un rôle de leader dans le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) afin de promouvoir les pratiques en matière de gouvernement ouvert dans près de 80 pays. En mai 2019, le Canada coprésidera, aux côtés du coprésident de la société civile, Nathaniel Heller, le Sommet annuel du PGO à Ottawa. Le Sommet renforcera les pratiques en matière de gouvernement ouvert des membres du PGO et fera progresser les priorités de notre coprésidence, c'est-à-dire l'inclusion, la participation et l'impact.

« Nous sommes déterminés à faire progresser le gouvernement ouvert et à produire des résultats concrets et significatifs pour les Canadiens. Notre nouveau plan continue d'améliorer la relation entre les Canadiens et le gouvernement en faisant progresser les questions de transparence qui importent le plus aux citoyens. Nous nous réjouissons à la perspective d'exercer une plus grande influence au cours des 2 prochaines années. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

Les plans d'action nationaux du Canada pour un gouvernement ouvert sont élaborés selon un cycle de 2 ans. À ce jour, le Canada a élaboré 3 plans.

D'octobre 2017 à avril 2018, le gouvernement du Canada a consulté plus de 10 000 Canadiens au cours de consultations publiques en personne et en ligne et a reçu plus de 5 000 commentaires qui ont servi à la rédaction du Plan d'action national pour un gouvernement ouvert de 2018 à 2020.

L'ébauche des engagements du Plan de 2018 à 2020 a été publiée pour recueillir les commentaires du public en juillet 2018 et plusieurs centaines de commentaires, d'idées et de suggestions ont été reçus de la part des Canadiens.

En plus de fournir un outil de suivi des progrès en ligne, le gouvernement du Canada élaborera 2 rapports d'autoévaluation sur la mise en oeuvre de son Plan de 2018 à 2020, ainsi que 2 examens externes effectués au moyen du mécanisme de rapport indépendant du Partenariat pour un gouvernement ouvert.

Le Canada est membre du Partenariat pour un gouvernement ouvert depuis 2012 et est le coprésident gouvernemental pour l'exercice de 2018 à 2019. À ce titre, il met l'accent sur la promotion de 3 priorités, soit l'inclusion, la participation et l'impact.

