Marcel Barbeau. En mouvement - Plus que trois semaines pour voir cette grande rétrospective!







Jusqu'au 6 janvier 2019

« La voilà, l'ultime consécration, la muséale... . Un salut d'une centaine d'oeuvres,

à la mesure de la grandeur et de l'éclat du sujet étudié. »

- Jérôme Delgado, Le Devoir

« Émouvante rétrospective. La plus importante exposition jamais réalisée

sur Marcel Barbeau... »

- Sandra Godin, Le Journal de Québec

« Les oeuvres de Marcel Barbeau donnent souvent l'expression

de danser, de vibrer, de se fractionner, d'éclater. »

- Josianne Desloges, Le Soleil

QUÉBEC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Faites vite! Il ne reste que trois semaines, soit jusqu'au 6 janvier prochain, pour apprécier Marcel Barbeau. En mouvement, une rétrospective majeure présentée au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), mettant en lumière le travail d'une figure notoire de l'art contemporain du Québec. Profitez du temps des Fêtes pour passer au Musée!

L'exposition consacrée à Marcel Barbeau (1925-2016), un artiste audacieux, engagé et sans compromis, offre un panorama exceptionnel de la production de l'artiste, à travers plus d'une centaine d'oeuvres, reflet d'une carrière particulièrement foisonnante s'étalant sur sept décennies.

Il s'agit de la plus importante exposition jamais réalisée sur l'artiste embrassant l'ensemble de sa carrière -- du milieu des années 1940 jusqu'à sa toute dernière production -- élucidant les périodes marquantes de sa trajectoire pour ainsi jeter un regard attentif et frais sur cette démarche essentielle, bien que méconnue.

Orchestrée autour de cinq thèmes phares, l'exposition propose des oeuvres exceptionnelles dont : Rosier-feuilles (1946), Natashkouan (1956), Tomac (1960), Rétine optimiste ou Salute (1964), Kitchenombi (1972), Fenêtre sur l'avenir (1991-1992) et Graviers dressés sur l'algue (1999). Parmi les oeuvres rassemblées, une sculpture magistrale nouvellement restaurée, La Piémontaise (1988), réjouira les visiteurs.

Barbeau, l'éternel explorateur

Barbeau fut à l'amorce de nombreux courants d'avant-garde et de tendances artistiques au pays : il s'avère un contributeur essentiel aux premiers développements de l'abstraction picturale (années 1940 et 1950) et est internationalement reconnu pour sa contribution à l'art optique (années 1960).

Porté par une étonnante audace créative, investi d'une insatiable curiosité esthétique, Barbeau ne s'est jamais contraint à une seule orientation ou forme d'expression que ce soit. Au fil du temps, son attrait pluridisciplinaire s'est exprimé dans des disciplines artistiques aussi variées que le dessin, la peinture, le collage et la sculpture, ainsi qu'au sein de performances picturales réalisées avec des comédiens, des musiciens et des danseurs. Son rôle, dans le développement de la performance transdisciplinaire, a d'ailleurs été reconnu à l'été 2013, à Paris, avec sa participation à l'événement international Nouvelles vagues, organisé par le Palais de Tokyo.

En cela, l'artiste fait figure de précurseur quant au décloisonnement des frontières artistiques. Adoptant très tôt une posture de chercheur dans l'évolution de sa démarche, Barbeau s'est ainsi engagé dans une voie artistique singulière, exempte de tout compromis, renouvelant sans cesse sa production. Cette façon de créer fait de lui un artiste inclassable, intemporel et vibrant d'actualité.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Marcel Barbeau. En mouvement

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

Jusqu'au 6 janvier 2019

mnbaq.org

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 11:46 et diffusé par :