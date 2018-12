Le gouvernement du Québec octroie près de 200 000 $ pour la tenue de Montréal en Fêtes 2018







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Fier de contribuer à la tenue d'événements majeurs pendant la période hivernale, le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un appui financier à Montréal en Fêtes, qui se tiendra dans le Vieux-Montréal du 20 au 31 décembre 2018.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 198 000 $ pour soutenir cette initiative.

Pour une sixième année, Montréal en Fêtes propose une foule d'activités extérieures gratuites pour toute la famille. Le 31 décembre, le Party du Nouvel An viendra clore en beauté les festivités, en mettant à l'honneur les artistes québécois les plus en vogue. Montréal en Fêtes permet, tant aux Montréalais qu'aux touristes, de profiter d'une ambiance chaleureuse et inclusive dans le cadre enchanteur du Vieux-Montréal.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie un montant de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Le ministère du Tourisme alloue une aide financière de 98 000 $ qui provient du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Avec ses activités alliant la tradition et les performances contemporaines, Montréal en Fêtes est un événement phare de l'offre culturelle hivernale de la métropole. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir ce rendez-vous rassembleur destiné au grand public, qui contribue à la notoriété de Montréal comme ville animée et festive en toutes saisons. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne Montréal en Fêtes, qui accueille des milliers de festivaliers venus festoyer et célébrer la saison hivernale. En plus de bonifier l'offre touristique de la région de Montréal, cet événement contribue à dynamiser son économie. J'invite donc les Montréalais et les visiteurs à participer aux activités de Montréal en Fêtes et à profiter des différents attraits touristiques de la métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Liens connexes :

Suivez-nous sur les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

Ministère du Tourisme :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequébec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 11:29 et diffusé par :