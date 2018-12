Killer Seven devient le premier personnage de dessin animé au monde à aller dans l'espace grâce à un satellite commercial lancé par AHA Entertainment via un partenariat







BEIJING, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 7 décembre 2018, à 12 heures, heure de Beijing, Killer Seven, un dessin animé populaire créé par AHA Entertainment, a été envoyé dans l'espace depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, aux côtés de plusieurs microsatellites, grâce à la fusée porteuse Longue Marche 2D, lors du cinquième lancement effectué par Spacety. Le fait d'être le premier personnage de dessin animé au monde à être envoyé dans l'espace fait de Killer Seven une nouvelle référence dans l'industrie de l'animation.

Killer Seven suit les aventures de SEVEN, un assassin « bon marché » amusant et au tempérament explosif qui accepte d'étranges missions. La première saison, sortie en avril 2018, a été visionnée plus d'1,06 milliard de fois en ligne. Elle a reçu une note de 8,9/10* sur Douban.com et de 9,9/10* sur Bilibili.com et a été nommée dans la catégorie « Films de télévision » au Festival international du film d'Annecy 2018. Le film a rassemblé un grand nombre de fans fidèles et est devenu la coqueluche de nombreuses marques en un court laps de temps.

En novembre dernier, AHA Entertainment et Spacety ont annoncé un partenariat stratégique ayant pour objectif d'envoyer dans l'espace Killer Seven, un personnage de dessin animé, aux côtés de satellites commerciaux. Cette première collaboration mondiale entre les industries de l'animation et de l'aéronautique attire l'attention de nombreuses parties prenantes de ces deux industries. « Le personnage de dessin animé SEVEN est populaire et influent auprès du jeune public. C'est un véritable honneur de pouvoir envoyer le premier personnage de dessin animé dans l'espace grâce à Spacety. Depuis la publication du communiqué en novembre, les fans de SEVEN ont commencé à envoyer leurs encouragements à leur idole. Ils ont par ailleurs commencé à discuter entre eux de l'industrie aérospatiale commerciale, ce qui a confirmé les attentes selon lesquelles, grâce à un tel partenariat, de plus en plus de jeunes s'intéresseraient à l'industrie aérospatiale. À l'avenir, nous prévoyons de faire décoller d'autres marques grâce à des partenariats similaires. », a expliqué Mme Aiken Zou Shasha, PDG d'AHA Entertainment et productrice de Killer Seven.

La saison 2 de Killer Seven est en cours de production et paraîtra en milieu d'année prochaine.

