Invitation aux médias - Universités en région du réseau de l'Université du Québec - Le ministre Roberge annoncera un financement supplémentaire

QUÉBEC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il annoncera un financement supplémentaire aux universités en région du réseau de l'Université du Québec. Pour l'occasion, il sera accompagné de Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

DATE : Le mardi 18 décembre 2018



HEURE : 13 h



LIEU : Foyer de l'Assemblée nationale

1045, rue des Parlementaires

Québec

