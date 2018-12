Fonds d'appui au rayonnement des régions - 27 projets de la région des Laurentides reçoivent une aide de plus de 4,3 M$







SAINT-JÉRÔME, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 4 330 389 $ pour la réalisation de 27 projets soumis dans les Laurentides dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). Cette somme s'inscrit en soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

C'est la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, qui a dévoilé la liste des projets sélectionnés au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, (voir l'annexe au communiqué). Pour l'occasion, elle était accompagnée du président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord, maire de Saint-Hippolyte et co-président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Bruno Laroche.

Ces projets répondent aux cinq priorités établies pour la région des Laurentides, lesquelles se trouvent également au coeur de la Stratégie, à savoir :

1. Assurer la compétitivité économique des Laurentides.

2. Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d'en rehausser le pouvoir d'attractivité et la fierté de ses citoyens.

3. Offrir à chaque citoyen un continuum de services publics et communautaires équitables.

4. Encourager l'occupation dynamique et la gestion équilibrée du territoire.

5. Optimiser les mobilités des individus et des marchandises.

Citations :

« Grâce au FARR, de nouveaux projets porteurs seront mis de l'avant afin d'optimiser le potentiel socioéconomique des collectivités des Laurentides. Cet outil donne les moyens aux communautés des quatre coins du Québec de rendre leur milieu de vie plus attrayant en misant sur les forces régionales. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je tiens à féliciter tous les organismes partenaires pour leur travail de concertation. Une fois de plus, des initiatives de qualité et mobilisatrices ont été présentées au comité régional de sélection de projets. Ces dernières contribueront grandement au rayonnement des Laurentides, et j'en suis très heureuse. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Aujourd'hui, saluons cette importante annonce d'investissements structurants à plus d'un titre. D'abord, pour le soutien de nos citoyennes et de nos citoyens vivant des situations de vulnérabilité partout dans la région, ensuite pour le maintien et l'amélioration d'infrastructures municipales et récréotouristiques d'ici, et finalement pour le développement économique et environnemental de nos huit territoires et de notre région, et j'en passe. »

Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord, maire de Saint-Hippolyte et co-président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Dans le cadre du FARR, plus de 3,6 M$ ont été accordés à la région des Laurentides pour 2018-2019.

Des sommes totalisant près de 2,6 M$ ont déjà été annoncées en mars 2018 pour la réalisation de 33 initiatives dans les Laurentides. Pour certaines d'entre elles, le soutien sera étalé sur plus d'une année financière.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 27 projets retenus pour la région des Laurentides Projets 2018-2019 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 136 000 $ Au profit de tous et en harmonie Par : ABL Accès Accueil Action Accroître et consolider les services de proximité offerts aux nouveaux arrivants, aux immigrants ou à la population issue des communautés ethnoculturelles par les organismes des Basses-Laurentides. 2018-2020 97 250 $ Mise en place et arrimage des services offerts par le projet CAP JEM en phase démarrage Par : CAP JEM Permettre l'ouverture, à Sainte-Agathe-des-Monts, de la première ressource d'hébergement à loyer économique pour jeunes femmes enceintes ou mères, de 16 à 35 ans, à faible revenu et ayant un projet de vie. 2018-2020 134 904 $ Aide à l'emploi pour les titulaires d'un permis de travail ouvert Par : Centre d'intégration en emploi Laurentides Faciliter la transition et l'insertion en emploi d'une centaine de nouveaux arrivants titulaires d'un permis de travail ouvert qui habitent dans les Laurentides. 2018-2021 100 000 $ Amélioration des infrastructures d'accueil Par : Corporation du Parc du Poisson Blanc Améliorer les infrastructures d'accueil afin de pouvoir soutenir la croissance accélérée de l'achalandage du Parc régional du Poisson Blanc. 2018-2019 23 562 $ Développement d'une structure de financement et de rayonnement de l'organisme Par : Écoute agricole des Laurentides Développer un plan d'affaires, créer un site Web, produire des outils de visibilité et de sensibilisation pour les agriculteurs. 2018-2020 100 000 $ Actualisation et maintien des opérations de Pallia-Vie Par : Fondation Pallia-Vie Se doter d'équipements spécialisés afin de maintenir un milieu de vie agréable ainsi qu'un environnement paisible et serein pour les résidents, leur entourage et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. 2018-2019 320 625 $ Mise en place du groupe de ressources techniques GRT Laurentides Par : Groupe de ressources technique Laurentides Mettre en place un groupe de ressources techniques répondant aux besoins des Laurentides, dont le rôle sera d'accompagner les municipalités et les groupes de citoyens dans la mise sur pied de projets de logements communautaires et abordables. 2018-2021 46 947 $ Aménagement intégré des milieux naturels du parc linéaire Le P'tit Train du Nord Par : Institut des territoires Instaurer un programme d'aménagement intégré des forêts du parc linéaire Le P'tit Train du Nord. 2018-2020 29 128 $ Documenter pour mieux intervenir, sensibiliser et collaborer : Portrait de la traite de personnes dans les Laurentides Par : Le Phare des Affranchies Obtenir un portrait global de la région relativement à la traite de personnes. Le travail de concertation des acteurs impliqués permettra de faire un état de situation complet pour toutes les MRC. 2018-2020 132 437 $ Programme de récupération en supermarchés Par : Moisson Laurentides Récupérer, dans les supermarchés participants, des aliments qui ne peuvent plus être vendus mais qui sont toujours propres à la consommation afin de les redonner aux personnes plus démunies. Ce projet vise notamment la récupération de la viande. Celle-ci est congelée avant d'atteindre la date de péremption. 2018-2020 49 999 $ Plan de développement de la rivière Rouge Par : Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Améliorer les infrastructures d'accueil de la portion de la haute rivière Rouge en territoire municipalisé et se doter d'un plan de développement pour maximiser les retombées locales et régionales aux abords de la rivière. 2018-2019 23 000 $ Parc linéaire : Gare de Mont-Laurier phase 2 Par : Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Reconstruire la galerie en façade de la gare, assurer la conception et l'installation d'une enseigne d'accueil et installer de l'éclairage. 2018-2019 39 999 $ Internet haute vitesse : Stratégie de communication de Brancher la MRC d'Antoine-Labelle Par : Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Mettre en oeuvre la stratégie de communication en matière d'Internet haute vitesse. 2018-2019 96 000 $ Parc linéaire : Valorisation du site de la vieille Gare de Mont-Laurier Par : Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Améliorer l'expérience d'accueil à la vieille Gare de Mont-Laurier. Végétaliser certaines portions du site et améliorer la connexion entre les sites de la gare et celui de l'École de la Carrière. 2018-2019 480 000 $ Internet Haute Vitesse - Secteur Argenteuil Par : Municipalité régionale de comté d'Argenteuil Réaliser un projet pilote à deux volets : mettre en place des infrastructures de télécommunication; accélérer la création d'un OBNL qui sera chargé des opérations et qui fournira les services Internet aux citoyens d'Argenteuil. 2018-2021 137 000 $ Route Verte : Aménagement d'un pont arqué Par : Municipalité régionale de comté d'Argenteuil Aménager un pont arqué de 42 mètres de longueur au-dessus du canal historique de Grenville. 2018-2020 153 720 $ Route Verte : Quatre chantiers Par : Municipalité régionale de comté d'Argenteuil Assurer l'enrochement des culées de la Passerelle Desjardins; aménager un lien cyclable entre la rue Principale et le futur pont arqué; voir à la modification des supports d'attache du tablier de la Passerelle Desjardins et apporter des correctifs à la suite d'un affaissement sur le tracé de la Route verte, à Saint-André-d'Argenteuil. 2018-2020 133 333 $ Pôle régional d'innovation Par : Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord Mobiliser les acteurs de la région afin que tout entrepreneur puisse saisir une occasion d'affaires rapidement lors du démarrage ou de la croissance de son entreprise. 2018-2019 80 000 $ Route verte : Entretien du tronçon Thérèse-de-Blainville-Mirabel Par : Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville Améliorer les infrastructures de la route verte : pavage, sciage, marquage de la chaussée, revêtement acrylique, asphaltage, entretien de salubrité, ajout de signalisation, ajout de supports à vélo et d'une fontaine d'eau, etc. 2018-2020 224 000 $ Parc linéaire - Phase II de la MRC des Laurentides Par : Municipalité régionale de comté des Laurentides Paver et remettre en état les fondations du tronçon de l'ancienne pisciculture de Saint-Faustin-Lac-Carré jusqu'à la gare locale sur une distance de 4,75 km pour en terminer la réfection. 2018-2019 448 000 $ Projet de travaux de stabilisation, de restauration d'un écosystème et d'aménagement d'une aire de repos du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord Par : Municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut Effectuer des travaux de stabilisation, de restauration d'un écosystème et d'aménagement d'une aire de repos sur le parc linéaire. 2018-2019 150 000 $ Avant-projet du troisième pôle de développement intensif du lac et de la chute Windigo Par : Parc régional Montagne du Diable Élaborer un avant-projet de mise en oeuvre du troisième pôle de développement intensif du lac et de la chute du Windigo. Ce dernier prévoira les plans et devis pour l'aménagement de ce site (un accueil, un centre de location, un centre d'interprétation, un circuit d'hébertisme, des plateformes thématiques sur le lac, un téléski électrique, 40 sites de camping, 8 chalets nature entièrement équipés, des abris et des services sanitaires et des stationnements) ainsi que les devis d'implantation d'équipements pour la gestion des eaux usées et le captage d'eau potable. 2018-2019 40 000 $ Les Laurentides... ses archives, son histoire : des éléments distinctifs à sauvegarder Par : Société d'histoire de la Rivière-du-Nord inc. Offrir un service de sauvegarde des archives des municipalités régionales de comté et des municipalités des Laurentides. 2018-2019 685 685 $ Sensibilisation et accompagnement des industries, commerces et institutions Par : Synergie Économique Laurentides Faire l'embauche de huit agents ou agentes de sensibilisation qui, pendant deux ans, accompagneront les industries, commerces et institutions pour implanter ou améliorer la collecte des matières recyclables et organiques selon leurs réalités et leurs besoins. 2018-2021 94 000 $ Montre-moi tes Laurentides Par : TVC d'Argenteuil Produire une série d'émissions qui sera diffusée dès l'automne 2019 et qui mettra en valeur le territoire, notamment ses paysages, ses attraits naturels et sportifs, ses sites patrimoniaux et ses événements culturels ainsi que les artistes qui l'habitent. 2018-2021 200 000 $ Parc linéaire : Place de la Gare de Prévost Par : Ville de Prévost Créer une place publique centrale attrayante qui favorisera le sentiment d'appartenance de la population. Ce projet permettra l'agrandissement du stationnement gratuit afin de faciliter l'accessibilité au Parc linéaire. 2018-2020 174 800 $ Parc linéaire des Basses-Laurentides Par : Ville de Saint-Jérôme Rendre conforme et sécuritaire la bande cyclable du Parc linéaire des Basses-Laurentides reliant Mirabel à Saint-Jérôme par la rue du Boisé. 2018-2020 Total accordé : 4 330 389 $

2018-2021 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Décembre 2018

