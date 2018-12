Deux entreprises sherbrookoises pourront accroître leur productivité et propulser leur croissance







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière totalisant 425 000 $ à Équipement NAD et aux Ateliers B.G.

SHERBROOKE, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Équipement NAD Inc. et Les Ateliers B.G. sont deux PME innovantes en pleine expansion situées dans les Cantons-de-l'Est. Pour continuer sur leur lancée de croissance, elles bénéficieront de contributions remboursables totalisant 425 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à un soutien financier de 150 000 $, Équipement NAD (NAD Klima), un fabricant de nouvelles technologies en diffusion d'air, pourra faire l'acquisition d'équipements et de logiciels ainsi que réaliser des améliorations locatives qui viendront doubler l'espace de production. Cette initiative stimulera les ventes et la compétitivité de l'entreprise et générera sept nouveaux emplois d'ici 2019.

Pour leur part, Les Ateliers B.G., une entreprise spécialisée en usinage de précision, soudure, peinture et assemblage desservant le marché industriel, bénéficieront d'une aide financière de 275 000 $ qui leur permettra de se munir d'équipements de soudure et de manipulation robotisés. Ce projet permettra à l'entreprise de rehausser sa performance, d'améliorer sa productivité, d'augmenter sa capacité de production et, à terme, de créer dix emplois.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Compton--Stanstead et ministre du Développement international, l'honorable Marie-Claude Bibeau. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs de productivité qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 1,1 M$ ainsi que la création de 17 nouveaux emplois à Sherbrooke.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Le geste de notre gouvernement contribuera à la création d'emplois et à la croissance économique dans notre région. L'aide accordée aujourd'hui à ces deux PME de Sherbrooke témoigne de notre engagement à soutenir les entreprises qui font croître l'économie et la prospérité dans toutes les régions du Québec. »

Marie-Claude Bibeau, députée de Compton--Stanstead et ministre du Développement international

« Les technologies numériques modifient les façons de faire dans le monde entier et offrent aux entreprises de formidables possibilités de développement et de croissance. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie les entreprises qui veulent investir dans des équipements qui les rendront plus productives et plus profitables. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Notre plan stratégique est ambitieux et l'augmentation de notre capacité de production passe par l'acquisition d'équipement robotisé. Grâce à l'appui de DEC, ce projet mènera Les Ateliers B.G. de plus en plus vers la technologie 4.0 et nous aidera assurément à atteindre nos objectifs. »

Jacques Bélanger, directeur général, Les Ateliers B.G.

« Pour croître, ça prend de la passion, de la détermination et une vision - mais aussi les moyens pour concrétiser cette vision. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'aide de DEC qui nous donne un précieux coup de main dans la réalisation de nos projets. »

Daniel Lauzon, président, Équipement NAD

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Restez branchés

