Eau potable - Oneka Technologies reçoit un investissement majeur pour commercialiser ses produits







SHERBROOKE, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Oneka Technologies, spécialisée dans la conception de bouées de dessalement autonomes pour produire de l'eau potable, est fière d'avoir réussi sa deuxième ronde de levée de fonds en collaboration avec Anges Québec. Cet important montant de 2 millions de dollars lui permettra d'entamer sa phase de mise en marché et, en premier lieu, de se tourner vers le marché fort prometteur des Caraïbes.

« Nous tenons à remercier tous nos investisseurs qui croient en notre potentiel et à la nécessité d'améliorer le sort de millions de citoyens à travers le monde. Nous débutons cette nouvelle étape avec beaucoup d'enthousiasme : la commercialisation est un véritable tremplin pour démontrer la pleine capacité de notre produit », soutient Dragan Tutic, cofondateur d'Oneka Technologies.

Des membres d'Anges Québec, Anges Québec Capital, Sherbrooke Innopole, des investisseurs privés, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Investissement Québec et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation investissent dans cette jeune entreprise sherbrookoise. Le projet permettra de créer huit nouveaux emplois de qualité.

Une technologie innovante!

Production d'eau potable sans aucune utilisation d'énergie fossile

Technologie qui récupère l'énergie des vagues pour dessaler l'eau de mer

Coût d'approvisionnement en eau jusqu'à 70% moins cher que celui des sources actuelles

Une seule unité peut fournir jusqu'à 10 000 litres d'eau potable par jour

Futurs marchés visés : Chili, Maroc, Afrique du Sud, Océanie et zones côtières américaines

« La force de la technologie développée par Oneka ainsi que son adéquation avec les besoins du marché ciblé sont ce qui a convaincu Anges Québec Capital d'investir », déclare Kalthoum Bouacida, vice-présidente à l'investissement chez Anges Québec Capital, le fonds d'accompagnement d'Anges Québec.

« Le projet d'Oneka Technologies a un impact majeur autant sur le plan social qu'environnemental. Contribuer au développement de cette jeune entreprise, qui bénéficie d'une solide équipe, est tout naturel », ajoute Guy Bélisle, associé principal au Groupe Conseil Bates et partenaire investisseur dans Oneka Technologies.

Un marché prometteur

Plus de 2 milliards d'habitants n'ont pas accès à une eau potable de façon adéquate, même si une importante partie d'entre eux vivent à proximité de l'océan. Oneka Technologies souhaite profiter de cette immense ressource pour qu'elle devienne une source de vie pour des populations souvent vulnérables. Considérée comme le plus grand enjeu du 21e siècle, l'accès à l'eau potable est complexifié par les changements climatiques, associés aux ouragans dans le Golfe du Mexique ou encore les feux de forêts en Californie.

« Oneka Technologies vise les marchés côtiers à travers le monde qui ont des problèmes en alimentation d'eau et où les technologies de dessalement conventionnelles sont trop coûteuses. Sa technologie d'appoint permet non seulement une réduction des coûts, mais aussi une diminution de l'empreinte environnementale favorable pour ceux qui ont déjà une source d'approvisionnement », affirme Serge Laporte, ange investisseur à Anges Québec.

Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole, salue la détermination des promoteurs de l'entreprise issue de l'Université de Sherbrooke : « Sherbrooke Innopole est très fière d'accompagner et de soutenir depuis ses tout débuts l'entreprise, qui trace son chemin de façon remarquable dans la filière-clé des Technologies propres. Sherbrooke est une ville privilégiée pour le développement des startups dans le secteur des technologies de l'eau et nous sommes confiants que cette deuxième ronde de financement permettra de propulser Oneka. »

À propos d'Oneka Technologies

Oneka Technologies, fondée en 2015, est née d'un projet étudiant à l'Université de Sherbrooke. Déjà titulaire de nombreux prix, dont celui de Forces Avenir et des Bourses Pierre-Péladeau, Oneka conçoit des bouées de dessalement autonomes qui produisent de l'eau potable avec le mouvement des vagues comme unique source d'énergie

À propos d'Anges Québec

Fondé en 2008, Anges Québec est un réseau de plus de 230 anges investisseurs qui a pour mission de permettre à ses membres de réaliser des investissements profitables. Les membres du réseau d'Anges Québec ont, à ce jour, investi plus de 75 M$ dans l'économie québécoise, totalisant plus de 180 investissements dans plus de 100 entreprises innovantes. Grâce à son centre de développement professionnel, Anges Québec soutient ses membres dans l'acquisition constante de nouvelles connaissances et compétences inhérentes à l'investissement.

À propos de Sherbrooke Innopole

Sherbrooke Innopole est l'organisme de développement économique de la Ville de Sherbrooke dont la mission est d'accélérer le développement des entreprises des cinq filières-clés - Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies propres, Technologies de l'information, Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies - et d'agir pour faire de Sherbrooke un environnement d'affaires attractif et innovant.

Facebook

Twitter

Linkedin

SOURCE Anges Québec

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 10:00 et diffusé par :