Sunwing célèbre son vol inaugural vers Miami au départ d'Ottawa







MONTRÉAL, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier vol Sunwing d'Ottawa à Miami a quitté l'aéroport international d'Ottawa hier/aujourd'hui. Il s'agit/s'agissait du premier des vols hebdomadaires de la saison entre Ottawa et Miami, qui seront offerts tous les samedis jusqu'au 30 mars, inclusivement. Sunwing prévoit être le seul transporteur de loisir à offrir des vols directs entre la capitale canadienne et Miami cet hiver.



Reg Mendes, Vice-président de la division États-Unis et croisières du Groupe de Voyage Sunwing, a accueilli avec plaisir cette nouvelle : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux habitants d'Ottawa ce nouveau service de vols directs vers Miami, leur donnant encore plus de choix pour leurs escapades hivernales. Les voyageurs en partance d'Ottawa pourront donc découvrir davantage de façons de Mieux Voyager, autant en mer que sur terre ferme, grâce aux forfaits vacances ou croisières de Sunwing, ainsi qu'au transferts conviviaux qu'offre le voyagiste entre le port de Miami et l'aéroport international de Miami ».

Quote from Ottawa.

Miami dispose d'un calendrier complet d'animations, et d'événements sportifs et culturels à l'année et offre aux voyageurs une escapade ensoleillée avec de nombreuses plages, d'innombrables restaurants et de magasins. La ville est également le point de départ idéal pour explorer le sud de la Floride ou partir en croisière. Sunwing propose des forfaits croisières avec le transport entre l'aéroport et le port de Miami, avec MSC Seaside , MSC Divina , Norwegian Bliss et Norwegian Gateway qui proposent un vaste choix d'itinéraires de croisières dans les Caraïbes, le MSC Seaside et le nouveau Norwegian Bliss étant parmi les plus populaires navires. Par ailleurs, les passagers qui désirent passer plus de temps à Miami et Fort Lauderdale avant ou après leur croisière peuvent également opter pour une formule croisière et séjour.

Puis, ceux et celles qui souhaitent explorer la Floride pourront choisir parmi un grand nombre d'hôtels à Miami . Les vacanciers pourront, par exemple, opter pour le Sole On The Ocean Resort and Spa , un luxueux hôtel au bord de la mer à Sunny Isles. Cette propriété au style hôtel-boutique abrite le Fresh American Bistro, un restaurant des plus chics proposant un menu saisonnier, créé par un chef étoilé Michelin. Sinon, Il y a le merveilleux Riu Plaza Miami Beach . Ce dernier, un autre hôtel situé directement sur la plage, offre toutes les commodités essentielles à des vacances relaxantes à la plage, y compris des chaises longues et serviettes gratuites.

Tous les forfaits de vacances Sunwing vers la Floride comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, où les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter d'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les forfaits vacances vers la Floride incluent le trajet en avion, les hébergements et une voiture de location de taille moyenne. Les forfaits croisières comprennent les transferts vers le Port de Miami, les hébergements sur le navire et les repas. Ceux qui ne réservent pas un forfait avec hôtel ou croisière peuvent bénéficier de l'offre spéciale de vol avec location de véhicule pour explorer le sud de la Floride.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives pour les vacanciers canadiens à la recherche d'un séjour luxueux, entre adultes et en famille dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique. En plus de fournir à leurs clients une multitude d'avantages exclusifs à des hôtels préférentiels, le voyagiste collabore étroitement avec les meilleurs croisiéristes pour offrir des forfaits de vol, de croisière et de séjour. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé*, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les vacanciers qui choisissent de voyager avec Sunwing peuvent s'attendre à recevoir plusieurs avantages, notamment l'accès à un menu d'achats à bord proposant un vaste choix de légers repas et de collations (incluant des options pour enfants), inspirés par la Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network.

* le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing sénior, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/144075bf-fc08-40cb-bc21-4fab6af9ca3c/fr

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 10:00 et diffusé par :