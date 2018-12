Contrebande de tabac - Revenu Québec annonce des amendes totalisant près de 1,8 million de dollars pour 12 contrevenants

NOM ET LIEU DE RÉSIDENCE DATE DE

CONDAMNATION MONTANT DES AMENDES

ET DÉLAI DE PAIEMENT

Noah Mose IV Ransom - Hogansburg, NY Jonathan Léonard Francis - Akwesasne 2018-11-22 2018-11-22 367 242,80 $ - 4 mois 367 242,80 $ - 4 mois

Ces deux condamnations sont le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec. Le 21 novembre 2014, à Sainte-Barbe, des policiers ont effectué une perquisition dans une résidence et y ont saisi 3 369 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi.

David Tessier - Joliette 2018-10-15 256 201,30 $ - 4 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec. Le 5 mai 2016, à Saint-Zotique, des policiers ont effectué une perquisition dans un véhicule et y ont saisi 1 719 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi.

Jessy Morissette - Saint-Zotique 2018-11-22 202 000,36 $ - 4 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec. Le 9 mai 2017, à Saint-Zotique, des policiers ont effectué une perquisition dans un véhicule et y ont saisi 1 357 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi.

Michael James Sweeney - Bainsville, ON 2018-11-22 160 448 $ - 4 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec dans le cadre du programme ACCES. Le 7 juin 2012, à Rivière-Beaudette, des policiers ont effectué une perquisition dans une résidence et y ont saisi 1 472 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi.

Sylvie Lacombe - Saint-Paul 2018-11-22 100 000 $ - 6 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec. Le 21 février 2011, à Valleyfield, des policiers ont effectué des perquisitions dans un véhicule et y ont saisi un total de 1 790 000 cigarettes de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi.

Brent-Jordan D'Ailleboust - Kahnawake 2018-09-05 71 332,70 $ - 24 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec. Le 11 juin 2015, à Valleyfield, des policiers ont effectué une perquisition dans un véhicule et y ont saisi 956 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la confiscation du véhicule. Le permis de conduire de M. D'Ailleboust a aussi été suspendu pour une période de 30 jours.

Frédéric Young Labrie - Québec 2018-11-22 60 000 $ - 12 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec. Le 5 octobre 2016, à Rivière-Beaudette, des policiers ont effectué une perquisition dans un véhicule et y ont saisi 1 751 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la confiscation du véhicule.

John Patrick Smith - Maniwaki 2018-11-06 56 596 $ - 6 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Service de police de la Ville de Gatineau dans le cadre du programme ACCES. Le 28 avril 2015, à Châteauguay, des policiers ont effectué une perquisition dans une résidence et un véhicule, et y ont saisi 60 000 cigarettes et 1 000 cigarillos de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la confiscation du véhicule, d'un cellulaire et d'une somme d'argent. Le permis de conduire de M. Smith a aussi été suspendu pour une période de 30 jours.

Roxane Arsenault - L'Île-Perrot Bianka Lalonde - Valleyfield 2018-11-22 2018-11-22 50 000 $ - 12 mois 50 000 $ - 12 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec. Le 30 août 2016, à Valleyfield, des policiers ont effectué une perquisition dans une résidence et y ont saisi 862 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi.

Dany Rhéaume - Valleyfield 2018-11-22 50 000 $ - 24 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec. Le 24 juillet 2016, à Saint-Zotique, des policiers ont effectué une perquisition dans un véhicule et y ont saisi 907 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la confiscation du véhicule.